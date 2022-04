Een terroristische clown, hete sekslijnen en de man met de vishaak: dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 8 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Joker’

Soms is een film niet meer zomaar een film, maar eerder een soort popcultureel artefact waarin iedereen iets anders kan zien. Case in point: ‘Joker’, waarin Todd Phillips de iconische Batman-slechterik door de filter van de Amerikaanse cinema uit de jaren 70 haalt. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) is een vereenzaamde zonderling die droomt van een carrière als comedian. Nadat hij enkele boertige zatlappen neerknalt op de metro, wordt hij in de gedaante van de Joker plots een vigilante held voor de massa.

Om 20.35 op Play 4

‘Dirty Lines’

Deze gloednieuwe Nederlandse reeks vertelt hoe twee Amsterdamse broers eind jaren 80 een gat in de seksmarkt vulden met één van de eerste sekslijnbedrijven in Europa. Actrice en schrijfster Joy Delima die in de serie een verlegen studente speelt, vond het alvast niet erg om in een telefoon te hijgen: ‘Ik mocht op voorhand vertellen wat ik wilde tonen en wat niet.’

Nu te zien op Netflix

Dirty Lines Beeld Netflix

‘Death Becomes Her’

Destijds schromelijk onderschatte zwarte komedie van Robert Zemeckis, waarin twee aartsrivalen (Meryl Streep en Goldie Hawn) een elixer drinken dat hun het eeuwige leven geeft – waarna ze elkaar te lijf gaan met een shotgun en een spade. Hyperkinetisch maar visueel vernuftig en vaak enorm geestig.

Om 20.35 op VTM 4

‘Miss Sloane’

Jessica Chastain mocht onlangs de Oscar voor beste actrice voor haar rol in ‘The Eyes of Tammy Faye’ ontvangen. Dat ze niet misstaat in een hoofdrol bewees ze eerder al in ‘Miss Sloane’, waar Chastain een geslepen lobbyiste speelt. Een boeiend drama waar Miss Sloane al eens figuurlijk een keukenmes in de ruggen van haar tegenstanders durft steken.

Om 21.10 op Canvas

Jessica Chastain in Miss Sloane Beeld /

‘I Know What You Did Last Summer’

Een hommage aan de slasherfilms uit de seventies, geschreven door Kevin Williamson in het kielzog van zijn megasucces ‘Scream’. Een jaar nadat vier tieners een man overrijden en zijn lichaam in zee dumpen, krijgen ze plots allemaal dezelfde boodschap: ik weet ervan. Zet uw brein af voor dit campy avontuur waar een groep vrienden de man met de vishaak proberen te ontlopen.

Om 22.30 op VTM 3

I Know What You Did Last Summer met Jennifer Love Hewitt en Karla Wilson Beeld rv

‘Metal Lords’

Het nieuwste project van D.B. Weiss, één van de twee showrunners bij ‘Game of Thrones’, heeft niets met koningen of draken te maken: ‘Metal Lords’ is een komediefilm over twee scholieren die een metalband met de gezegende naam Skullf*cker oprichten. Het duo wil zich op een muziekconcours bewijzen, maar heeft nog een bassist nodig: een schijnbaar onmogelijke opdracht, aangezien hun medestudenten geen zier om metal geven. Tom Morello van Rage Against the Machine waakte over de muzikale smaak in deze officieuze sequel van ‘School of Rock’.

Nu te zien op Netflix

‘Szluga narodu’ / ‘Servant of the people’

Voor Volodimir Zelenski écht president werd, maakte hij deze Oekraïense politieke satire waarin hij, u raadt het, president speelt. In een reeks dat zo'n beetje gemaakt lijkt te zijn door een alleswetende tijdreizer vertolkt Zelenski de rol van een geschiedenisleerkracht die onverwachts president van Oekraïne wordt, nadat een video van zijn tirade over de regering viraal gaat.

Om 22.25 op Arte

Zelenski in 'Servant of the people' Beeld Photo News

