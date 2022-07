Een tijdloze filmklassieker, de wartaal van QAnon en een onherkenbare Russel Crowe als mediatycoon

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dirty Dancing’

Kom voor de muziek en de dansscènes, blijf voor de subplot waarin een tienermeisje een illegale abortus moet ondergaan. Yep, ‘Dirty Dancing’ is niet de film die je je herinnert. Jennifer Grey en Patrick Swayze konden elkaar blijkbaar niet luchten op de set, maar hun chemistry voor de camera is ongelooflijk.

Om 20.30 op VTM 2

‘QAnon: The Cult of Conspiracy’

De extreemrechtse beweging QAnon ontstond in 2017, toen de mysterieuze Q op het internet zogezegd geheime plannen binnen de Amerikaanse deep state begon te lekken om president Trump tegen te werken. Regisseur Ben Zand trok zijn harnas van stalen zenuwen aan en trotseerde voor deze docu een stortvloed van wartaal gedebiteerd door enkele believers.

Om 20.35 op Canvas

‘Metissen van België’

In de derde en laatste aflevering krijgen we het verhaal te horen van Paul, een pianoleraar op rust uit Aalst. Aan de metissen werd altijd gezegd dat ze ongewenst waren en dat hun moeders vrouwen van lichte zeden waren. Ook Paul is er altijd van overtuigd geweest dat hij een blok aan het been was van zijn Rwandese moeder en dat hij daarom naar België moest vertrekken. Op sleeptouw genomen door een vriend vond hij haar jaren geleden terug.

Om 21.25 op Canvas

‘Stalin’s Executioners: The Katyn Massacre’

In 2020 was het 80 jaar geleden dat het bloedbad van Katyn plaatsvond, een slachting die 50 jaar lang aan de nazi’s toegeschreven werd, maar uiteindelijk het werk bleek van de geheime Sovjetpolitie. Aan de hand van archiefmateriaal en animaties schetst deze documentaire het verhaal van het bloedbad van de kant van zowel de slachtoffers als van de beulen. Een gebeurtenis die veel zegt over de werking van het harde Sovjetregime.

Om 22.15 op Canvas

Russell Crowe in 'The Loudest Voice' Beeld TMDb

‘The Loudest Voice’

Een haast onherkenbare Russell Crowe kruipt in deze zevendelige historisch-biografische reeks in de huid van de corpulente Roger Ailes (1940-2017), de oprichter van de rechts-conservatieve nieuwszender Fox News en één van de belangrijkste steunpilaren van Donald Trump tijdens diens verkiezingscampagne in 2015-2016.

Om 23.10 op Canvas

