Een titel die we nooit dachten te moeten typen: ‘James Cooke was nét niet de slimste mens van de week’

We moeten daar eerlijk in zijn: de zin ‘James Cooke maakt musicals over het leven van bekende Vlamingen’ klinkt in onze oren ongeveer hetzelfde als ‘Door de vierde golf liggen alle afdelingen vol en moeten we u op de gang opereren, zonder verdoving’, maar blijkbaar denken velen daar anders over.

De eerste aflevering van het showprogramma, met Natalia in de hoofdrol, haalde 775.000 kijkers, wat een stuk beter is dan de concurrentie op Eén en VTM, ‘Saar in het bos’ (522.628) en ‘Ze zeggen dat’ (276.944). ‘James De Musical’ moest ook maar nipt onderdoen voor ‘De slimste mens ter wereld’ (794.701), dat weliswaar voor het eerst dit seizoen deze week geen enkele dag boven de 800.000 uitkwam.

Ook opmerkelijk: de passage van Iris Vandekerckhove in ‘Het huis’ duwde de kijkcijfers van die reeks flink omhoog. Met bijna 1.143.000 kijkers scoorde de aflevering niet alleen gevoelig hoger dan die met Kevin Janssens vorige week (809.759), ze kwam ook heel dicht in de buurt van die met Eddy Planckaert begin november (1.148.892).

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 19 tot en met donderdag 25 november. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 CHATEAU PLANCKAERT EEN 1.293.880

2 HET HUIS EEN 1.142.754

3 THUIS EEN 1.092.018

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.082.274

5 UNDERCOVER EEN 1.068.753

6 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.033.152

7 SPORTWEEKEND EEN 877.429

8 BLOKKEN EEN 824.048

9 SPOED 24/7 EEN 813.438

10 K2 ZOEKT K3 VTM 800.796

11 DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 799.730

12 HET NIEUWS (19U) VTM 782.422

13 JAMES, DE MUSICAL PLAY4 774.512

14 BELGIUM’S GOT TALENT VTM 717.357

15 FAMILIE VTM 645.666

16 HET JOURNAAL (13U) EEN 642.795

17 CODE VAN COPPENS VTM 599.687

18 DIERENDOKTERS 24/7 EEN 563.579

19 DAGELIJKSE KOST EEN 534.717

20 VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 532.830

21 SAAR IN HET BOS EEN 522.628

22 HOE ZAL IK HET ZEGGEN? VTM 518.011

23 DRAAGMOEDERS EEN 507.990

24 EENMAAL, ANDERMAAL VTM 492.278

25 FC DE KAMPIOENEN EEN 488.920