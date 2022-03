Een toetje voor de fans van ‘De Mol’, wereldrecords en nepnieuws: dit mag u vanavond niet missen

‘Dwars door de Lage Landen’

Arnout Hauben trekt de wandelschoenen weer aan, deze keer voor een tocht dwars door de Lage Landen. Samen met cameraman Philippe Niclaes en geluids- en droneman Ruben Callens stapt hij van Oostende naar Pieterburen, in het uiterste noorden van Nederland. Onderweg doet hij waar hij zo goed in is: luisteren naar de verhalen van toevallige passanten.

Arnout Hauben: ‘We zijn onderweg fenomenaal veel dialecten tegengekomen. Niet altijd even makkelijk, maar soms moet je gewoon ‘ja’ zeggen en achteraf een beetje puzzelen.’

Om 20.40 uur op Eén

‘Wereldrecord’

In dit derde seizoen neemt sportjournalist Maarten Vangramberen zes topprestaties van Belgische makelij onder de loep. Waarom rijdt er niemand beter over de kasseien van Parijs-Roubaix dan Tom Boonen? Hoe komt het dat doelman Simon Mignolet zelfs in het donker de juiste hoek kiest? Wat hebben een mokerslag van een bokser en een vleugelpiano gemeen? En wat is het geheim van de fantastische eenhandige backhand van Justine Henin?

Om 21.20 uur op Canvas

‘WeCrashed’

Deze tiendelige serie gaat over de Amerikaanse onderneming WeWork en dan vooral over de stichters daarvan, Adam en Rebekah Neumann (Jared Leto en Anne Hathaway). Hun bedrijf verhuurde flexibele kantoorruimtes voor start-ups uit de technologiesector. Door de focus op ‘het nieuwe werken’ groeide de onderneming als kool: na nauwelijks tien jaar was WeWork al 47 miljard dollar waard. Maar door enkele dubieuze financiële beslissingen en de vele verhalen over de toxische bedrijfscultuur spatte de zeepbel uit elkaar en moest een geplande beursgang in allerijl geschrapt worden. ‘WeCrashed’ reconstrueert de tumultueuze op- en ondergang in – aldus de makers – ‘een reeks die ook als waarschuwing dient voor een wereld waarin snel rijk worden het belangrijkste is’.

Nu te zien op AppleTV+

‘De waarheid als wapen’

In de Baltische staten krijgen ze al jaren nepnieuws en desinformatie vanuit Rusland over zich heen en houdt het leger zelfs in het oog wat er tot in de media raakt. Het uitstekende Nederlandse onderzoeksprogramma ‘Tegenlicht’ trekt naar de Litouwse hoofdstad Vilnius om de strijd te volgen.

Om 22.15 uur op NPO 2

O.a. Tom Lenaerts, Bart De Pauw en Michiel Devlieger Beeld SBS

‘10 x De Mol’

Het tiende seizoen van ‘De mol’, de Grote Jubileumeditie, is van start gegaan! Dat moet – ondanks bezwaren dat de nieuwe insteek van dit jaar, ‘saboteren vanuit het Kremlin’, er zwaar over gaat – gevierd worden, bijvoorbeeld met een beknopte documentaire ter lering en vermaak.

Onze man noemde de docu eerder al ‘een fijne liefdesverklaring onder tv-makers, een toetje voor de fans’ ★★★☆☆

Om 20.35 uur op Play4