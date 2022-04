Een toneelspelende huurmoordenaar en wantrouwende wappies: dit mag u vandaag niet missen op televisie (maandag 25 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Barry’ Seizoen 3

Onze favoriete huurmoordenaar-toneelspeler Barry is back. Na drie eeuwigdurende jaren mogen we het geesteskindje van Bill Hader weer op onze tv-schermen verwelkomen. In deze tragikomedie ontwikkelt huurmoordenaar Berry Berkman een passie voor acteren, maar zijn oude job blijft hem achtervolgen. Hader verklapt al dat zijn personage dit seizoen serieus onze loyaliteit zal testen: ‘Vroeger kon je nog excuses voor het wangedrag van deze charmante ex-huurmoordenaar verzinnen ...’

Vanaf nu op Streamz

‘Die Hard 4.0’

Bruce Willis moest noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten door zijn afasie-diagnose, maar hij blijft natuurlijk voor altijd een filmlegende. De ‘Die Hard’-franchise blijft legendarisch, en met deze vierde film werd er nieuw leven ingeblazen. Willis had eerder al aangegeven dat het met drie films welletjes was, maar veranderde dan toch van gedachten: ‘Ik moest gewoon even wachten tot het genre opnieuw werd uitgevonden.’

Om 20.35 op VTM 3

‘Pirates of the Caribbean: At World’s End’

Johnny Depp zei vorige week tijdens een hoorzitting dat hij nooit zou terugkeren voor een zesde Pirates-film, wat we hem ook niet kwalijk nemen. ‘At World’s End’ is de derde in het rijtje van Captain Jack Sparrow avonturen, en voor veel fans mocht het hier ook stoppen – de vierde en vijfde films werden al veel minder enthousiast onthaald.

Om 20.35 op VTM 4

‘Filemon en de complotten’

Het tweede seizoen van de reportagereeks van Filemon Wesselink, die zijn oor te luister legt bij complotdenkers – in Nederland liefkozend ‘wappies’ genoemd – van diverse pluimage. In dit seizoen komen graancirkels en de oorlog in Oekraïne aan bod, maar Wesselink legt net zoals het vorige deel vooral de focus op de mensen áchter de theorieen: ‘Het is beter om naar die mensen te luisteren dan om hen weg te zetten als gekkies.’

Om 21.25 op NPO 3

‘JC’

Nieuwe ­documentaire over ­Johan Cruijff, die minder ingaat op zijn carrière als voetballer, maar veeleer een psychologisch portret van de man probeert te schetsen. Vandaag zou zijn 75ste verjaardag zijn geweest.

Om 20.21 op NPO 2

