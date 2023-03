Een uitstekende nieuwe miniserie met Gloria Monserez en nog vijf kijktips voor deze vrijdagavond

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Liefdestips aan mezelf’

Deze bijzonder fijne miniserie (acht afleveringen van twintig minuten) was al eventjes te zien op GoPlay, maar wordt vanaf nu ook op de reguliere televisie uitgezonden. De reeks is gebaseerd op de jeugdroman van Sylvia Vandriessche, Gloria Monserez speelt de hoofdrol, en Onze Vrouw zag dat het goed was.

Om 22 uur op Play4

‘The Personal History of David Copperfield’

Armando Iannucci verfilmt de roman van Charles Dickens, met Dev Patel in de titelrol: een weesjongen die kennismaakt met een plejade aan kleurrijke personages tijdens zijn zoektocht naar het geluk. Een drukke film met een groot hart en veel memorabele momenten.

Om 22.55 uur op Een

‘The Windermere Children’

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden enkele honderden kinderen bevrijd uit de concentratiekampen en overgebracht naar opvangcentra in het Engelse Lake District. Zwaar getraumatiseerde jongeren voor wie elke notie van normaliteit is weggeslagen: wanneer iemand hen aanspreekt, stellen ze zich voor met hun nummer uit de kampen, brood wordt ogenblikkelijk verstopt onder kussens en de nabijheid van een hond is reden voor paniek. Regisseur Michael Samuels, een veteraan van de Britse televisie, vertelt dat verhaal op een conventionele maar smaakvolle manier.

Om 21.30 uur op Canvas

‘The Windermere Children: In Their Own Words’

Na afloop van de film ‘The Windermere Children’, over een groep Holocaustoverlevers die in Engeland opvang kregen, laat Canvas enkele echte Joodse weeskinderen aan het woord.

Om 22.50 uur op Canvas

The Windermere Children: In Their Own Words Beeld PBS

‘Zero Dark Thirty’

Thriller-drama van Kathryn Bigelow over een CIA-agente (Jessica Chastain) die jarenlang de zoektocht naar Osama Bin Laden leidt. De film is moeilijk vast te pinnen op een politiek standpunt: moeten we nu sympathie voelen voor mensen die anderen waterboarden? Juist dat maakt deze prent zo fascinerend.

Om 22.39 uur op NPO3

Zero Dark Thirty Beeld rechten vrij

‘Can you ever forgive me?’

Waargebeurde tragikomedie over een excentrieke schrijfster (Melissa McCarthy) die niet meer aan de bak komt en dan maar een cent bijverdient door brieven van overleden bekendheden te vervalsen. Een verrassend venijnig portret van zelfwalging, met veel zwarte humor.

Om 20.35 uur op VTM4

