Een van de beste en duurste Nederlandse oorlogsfilms komt morgen op Netflix: ‘De slag om de Schelde was weinig bekend, maar cruciaal’

De duurste en – afgaand op de Nederlandse recensies – beste Nederlandse oorlogsfilm sinds ‘Zwartboek’ uit 2006 komt op 15 oktober uit op Netflix. ‘De slag om de Schelde’ vertelt het verhaal van een beslissende, maar weinig bekende veldslag uit de Tweede Wereldoorlog, waarin de geallieerden de Duitse bezetters uit het Scheldegebied verdreven. Tom Felton (Draco Malfidus in de ‘Harry Potter’-films) speelt een Britse officier, de stuntcoördinator van ‘Dunkirk’ tekent present en Marthe Schneider (26) uit ‘Gevoel voor tumor’ kruipt in de rol van een verzetsstrijdster.

MARTHE SCHNEIDER «Het zijn spannende dagen voor ons. De Nederlandse première vond al plaats op 14 december, maar door de coronamaatregelen was dat de laatste vertoning tot aan de zomer. Ik ben blij dat onze film via Netflix toch een breed publiek kan bereiken, en ik ben benieuwd hoe hij wereldwijd ontvangen zal worden. Een gouden tip: bekijk ’m op een zo groot mogelijk scherm, want de veldslagscènes zijn indrukwekkend.»

HUMO Wanneer in de Tweede Wereldoorlog speelt ‘De slag om de Schelde’ zich af?

SCHNEIDER «D-day (6 juni 1944, red.) is vier maanden achter de rug: de geallieerden zijn geland, maar zolang de Duitsers de toegang tot de Antwerpse haven beletten, verloopt de bevoorrading moeilijk. De slag om de Schelde is weinig bekend, maar ze was wel cruciaal: daarna liet de bevrijding niet lang meer op zich wachten.»

HUMO Regisseur Matthijs van Heijningen jr. noemt de film ‘geen heldenepos’. Wat is het dan wel?

SCHNEIDER «Een menselijk verhaal dat verder kijkt dan de tweedeling tussen helden en slechteriken. Gijs Blom speelt een Nederlandse jongen die samen met de Duitsers vecht, omdat hij droomt van een betere wereld – duizenden hebben destijds eenzelfde keuze gemaakt. Teuntje, gespeeld door Susan Radder, komt tegen wil en dank in het verzet terecht. Ik ben een verzetsstrijdster met een klein hartje die een veel te belangrijke opdracht op haar bord krijgt. Een oorlog is niet zo simpel als in veel Hollywoodfilms wordt getoond. Je wordt vaak gedwongen om keuzes te maken, en wij opereren in die grijze zone.»

HUMO Voor elke nieuwe generatie is de Tweede Wereldoorlog verder van hun bed.

SCHNEIDER «Klopt. Ik ben opgegroeid met de verhalen van mijn grootouders, maar de jongeren van vandaag horen die niet meer. Daarom is het zo interessant dat ‘De slag om de Schelde’ de oorlog door de ogen van jongvolwassenen toont. Herinneren is belangrijk, want fouten die we vergeten, kunnen we opnieuw maken.» (jmi)

‘De slag om de Schelde’ is vanaf 15 oktober te zien op Netflix.