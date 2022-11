Een vaste waarde en het strafste debuut: ‘Een half zat publiek’

Vaste waarde: Adolf Hitler

Beeld Bettmann Archive

Canvas en de Tweede Wereldoorlog: ze horen bij elkaar zoals frieten bij stoofvlees, Procter bij Gamble en Simon bij Garfunkel. Speurwerk leert dat het de Fransen Lefever en Huybrechts waren die jarenlang hebben ingestaan voor de aankoop van WO II-documentaires, en dat de niet minder doortastende Tom Bleyaert en Bart De Poot die nobele taak al een halve eeuwigheid geleden van hen hebben overgenomen.

HUMO Uit de ‘25 jaar Canvas’-quiz heb ik geleerd dat het op de kop af één dag, 32 minuten en 42 seconden heeft geduurd vóór Adolf Hitler voor het eerst zijn opwachting maakte op Canvas.

BART DE POOT «Ja, maar ik wil toch even benadrukken dat je de Tweede Wereldoorlog niet mag verengen tot de figuur van Hitler. Pas op, ik moest ook lachen toen ik vorige week in Het Gat van de Wereld zag hoe Hitler in ’97 een exclusiviteitscontract bij Canvas tekende: dat was goed gevonden. Maar de waarheid is natuurlijk dat WO II van zéér veel kanten belicht wordt in de documentaires die wij altijd gebracht hebben.»

TOM BLEYAERT «Het is ook een verkeerde perceptie dat wie naar Canvas kijkt, naar WO II-docu’s kijkt. Van het totale geschiedenisaanbod dat we nu brengen, gaat hooguit 10 procent over de Tweede Wereldoorlog.

»Toegegeven, in de beginjaren van Canvas was dat meer, omdat er toen door vrijgekomen archieven uitzonderlijk veel documentaires beschikbaar waren op de Duitse markt. Met name van de hand van professor Guido Knopp, oneerbiedig weleens de geschiedenispornograaf of de vader van het histotainment genoemd, omdat hij, door archiefbeelden met emotionele getuigenissen af te wisselen, geschiedenis aantrekkelijk maakte voor een miljoenenpubliek. Canvas heeft toen met veel plezier reeksen als ‘Hitlers helpers’, ‘Hitlers beulen’ en ‘Hitlers vrouwen’ uitgezonden, telkens met de stem van Peter Cremers erbij.»

DE POOT «Sindsdien zijn we WO II-docu’s blijven aankopen. Ik ben namelijk altijd van mening geweest, ook in mijn tijd als netmanager, dat wij de plicht hebben om te tonen waartoe een politiek systeem kan leiden. De waardering is trouwens nog altijd zeer hoog. Ik denk niet, Tom, dat jij ooit onder de 8,5 hebt gezeten qua waarderingscijfer.»

BLEYAERT «Klopt.»

DE POOT «Vergeet ook niet dat veel van de conflicten die we vandaag meemaken, uit die periode stammen. Onlangs hebben we ‘The Last Days of Mariupol’ uitgezonden: recente geschiedenis, maar er zijn talloze vergelijkingspunten met WO II.»

HUMO Hamvraag: brengen jullie in een onbewaakt moment weleens spontaan de Hitlergroet?

DE POOT (even van zijn à propos) «Euh, neen.»

BLEYAERT «Ik ook niet.»

DE POOT «En petit comité heb ik wel al eens een imitatie van Dr. Strangelove ten beste gegeven, uit de gelijknamige film van Stanley Kubrick: net wanneer die de Hitlergroet wil brengen, duwt hij, in zijn rolstoel gezeten, zijn arm met de vlakke hand naar beneden. Telt dat ook?»

Strafste debuut: Philippe Geubels

In 2007 verloor de tot dan toe volslagen onbekende supermarktbediende Philippe Geubels de finale van ‘Comedy Casino Cup’ ten faveure van Xander De Rycke: het zoveelste bewijs dat een mens – uiteraard met niets dan achting voor de wervelende comedycarrière van XDR – in een talentenjacht maar beter tweede wordt dan eerste. Wat jij, Geub?

Beeld VRT

PHILIPPE GEUBELS «In 2007 werkte ik nog in de Colruyt, en ik deed voor de leut eens mee aan een workshop met Nigel Williams voor 123 Comedy Club, een theaterbureau dat zich in comedy specialiseerde. Dat is zo goed meegevallen dat ik die mensen ben beginnen te stalken: ‘Mag ik daar en daar niet eens vijf minuten optreden? Je hoeft me niet te betalen.’ Zo heb ik zeker een half jaar in heel Vlaanderen korte stand-ups gedaan op van die avonden met verschillende komieken, tot de vraag kwam of ik aan ‘Comedy Casino Cup’ wilde meedoen. Ik zag dat eerst niet zitten – nog te vroeg, vond ik – maar Nigel Williams zei me: ‘Stoemerik! Je hebt toch niks te verliezen als je nog niemand bent?’ Dat klonk logisch, dus ik heb me toch maar ingeschreven.»

HUMO Was je zenuwachtig toen je voor die vierkoppige jury auditie moest doen?

GEUBELS «Doodzenuwachtig. Ik was het gewend om in cafés op te treden voor een half zat publiek, en daar stond ik opeens voor een broodnuchtere jury in een lege zaal. Ik weet nog wat mijn eerste woorden waren: ‘Goeiendag, ik ben Philippe Geubels, ik ben 24 jaar, ik ben al getrouwd en ik werk in de Colruyt.’ Daar moesten ze al goed mee lachen, wellicht door de manier waarop ik het zei. En toen kwam mijn eerste mop: ‘Je kent de Colruyt wel, hè? Die supermarkt met de laagste prijzen. Da’s dus echt waar: je zou mijn pree eens moeten zien.’»

HUMO De rest is geschiedenis.

GEUBELS (grinnikt) «Echt, hè?»

BEKIJK HIER HET DEBUUT VAN PHILIPPE GEUBELS OP CANVAS:

Lees alles wat u moet weten over 25 jaar Canvas in ons dossier.