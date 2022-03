Een verdiende nummer één, maar vooral de meest hersenloze spelshow die we ooit zagen, inclusief ‘Marble Mania’

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, en de honger naar een nieuwe shot ‘Top Boy’ was dan ook groot.

Seizoen twee van het Britse misdaaddrama, over de drugshandel in een wijk van Londen, verscheen vorige week vrijdag op Netflix, belandde meteen op nummer één en bleef door ook de hele week staan.

Het nummer twee in de lijst is ook nieuw: ‘Black Crab’, een Zweedse thriller waarin een groepje soldaten in een wereld die verscheurd is door een allesverwoestende oorlog hun leven op het spel moeten zetten om via een bevroren meer een pakje te bezorgen. ‘Een modale dinsdag’, zoals ze het in Oekraïne noemen. ‘Inventing Anna' stijgt opvallend genoeg weer drie plaatsen in vergelijking met vorige week, waardoor ‘Formula 1' van plek één naar vier tuimelt. Ook het nummer twee van vorige week, de film ‘The Adam Project’, maakt een duik.

Nog nieuw: ‘Is It Cake’, een spelshow waarin kandidaten bij allerlei objecten moeten proberen te raden of ze echt zijn dan wel van cake en dus het ideale programma voor iedereen die sinds het einde van ‘Marble Mania’ weer enige hersenactiviteit begint te voelen. Voor ‘Bad Vegan’, de true crime-reeks over hoe het Gentse stadsbestuur de vleeseters van de Gentse Feesten probeert weg te jagen, is het na twee weken alweer bijna einde verhaal.

De Netflix-top 10 van vrijdag 25 maart

1 ‘Top Boy' - seizoen 2 (lees hier onze ★★★★½-recensie)

2 'Black Crab’

3 ‘Inventing Anna' (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

4 ‘Formula 1: Drive to Survive’ - seizoen 4

5 ‘Pieces Of Her’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

6 ‘Is It Cake?’

7 ‘Taboo’ - seizoen 1

8 ‘The Adam Project’

9 ‘Snowpiercer’ - seizoen 3

10 ‘Bad Vegan’ (lees hier onze ★★★★☆-recensie)