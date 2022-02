Een vlotte feelgoodfilm over een saucisse, een koude oorlogthriller, voetbal en een oproep om meer bomen te planten: dit mag u vanavond niet missen op tv

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Mijn vader is een saucisse’

De Vlaamse film die vorig jaar de heropstart van de cinema in gang mocht trekken, was ‘Mijn vader is een saucisse’, een vlotte feelgoodfilm met een hoekje af, waarin Johan Heldenbergh een bankier speelt die ontslag neemt om zijn droom na te jagen: acteren. ‘Mensen kennen mij vooral als die acteur met zijn zware, triestige verhalen, en ik wilde eens een wat lichtere kant van mezelf tonen.’

Nu te zien op Streamz

‘Pano: Bomen gedwarsboomd’

Bert De Somviele van Bos+, een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud, zag de voorbije twintig jaar honderden hectaren Vlaams bos verdwijnen, onder meer voor woningbouw. Ja, er worden ook veel nieuwe bomen geplant ter compensatie, maar ‘Pano’ stelt vast dat het heraanplanten niet altijd een succesverhaal is.

Om 21.20 op Eén

‘The Hunt for Red October’

Koude Oorlogthriller met Sean Connery als de kapitein van een Russische duikboot die met boot en al wil deserteren naar het Westen. Strak geregisseerd, met een intelligent script dat het overdreven amerikanisme van Tom Clancy’s boek grotendeels laat vallen.

Om 20.35 op VTM 4

‘Champions League: Atletico Madrid - Manchester United’

Ooit trokken ploegen met knikkende knieën naar het Estadio Wanda Metropolitano, de onneembare vesting van Atletico Madrid, maar die tijden liggen ver achter ons. Atletico is dit seizoen nog maar een schim van zichzelf: vooral defensief laat de ploeg van Diego Simeone steken vallen. Iedereen gaat er dan ook vanuit dat Manchester United deze heenwedstrijd makkelijk zal winnen. Zoek niet naar Yannick Carrasco bij Atletico: onze landgenoot recupereert nog van corona én is bovendien geschorst.

Om 20.35 op VTM 2

‘LICHT’

Geen enkel operahuis was ooit gek genoeg om de megalomane operacyclus ‘LICHT’ van Karlheinz Stockhausen (1928-2007) op de planken te brengen. Tot 2019. Dan besluiten de Nationale Opera, Holland Festival, het Koninklijk Conservatorium en de Stockhausen Foundation for Music het onuitvoerbare stuk toch ten uitvoer te brengen. Regisseur Oeke Hoogendijk is er vanaf het eerste moment bij en filmde het volledige productieproces.

Om 23.15 op NPO 2

True Crime Belgium: Nachtmerrie tegen sluitingsuur Beeld Streamz

‘True Crime Belgium: Nachtmerrie tegen sluitingsuur’

Kelly Hesters werd op 16 april 2002 in haar boetiek in Nieuwpoort aangevallen en gemarteld door een psychopaat. Ze overleefde de moordpoging als bij wonder. In deze aflevering getuigt Kelly, 22 op het moment van de feiten, over de gruwelijke foltering die haar bijna fataal werd.

Nu te zien op Streamz

