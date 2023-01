Een vuilgebekte Frances Lefebure, de exen van Bart Hollanders en Jelle De Beule als hipster: dit is het 2023 van Streamz

Aandacht! Aandacht! Streamz kondigde zonet hún 2023 aan en er zitten weer enkele blinkende pareltjes tussen. Natuurlijk passeren er ook weer enkele doodnormale kiezels, aan u om de programma’s in de juiste categorie te plaatsen!

‘War Junkies’

1 februari 2023

Een driedelige docureeks die een antwoord zoekt op de vraag wat oorlogsverslaggevers, cameramensen, fotografen en fixers drijft om naar die plekken te gaan waar iedereen van wegvlucht: de brandhaarden van de wereld, de oorlog. In deze indrukwekkende docu praten zeven getuigen: journalisten Joanie de Rijke & Bruno Beeckman, fixer Anastacia Galouchka, cameramannen Stijn De Smet, Daniel Demoustier & Paul Van Schoor en fotograaf Gert Jochems over de impact van hun beroep op hun leven en dat van hun familie.

‘Fair Trade 2: De weg terug’

15 februari 2023

Het eerste seizoen van ‘Fair Trade’ was één van de eerste fictietitels waarmee Streamz in 2020 van start ging en staat vandaag nog steeds op nummer 1 als best bekeken titel op het platform. Tijdens het vervolgseizoen zien we hoe Robin De Rover (Ella-June Henrard) bij de federale politie verbannen werd naar de Cel Agressie. Ze zoekt weer contact met de Pater (Peter Van den Begin) om de moordenaar van de corrupte commissaris Wally Wilson te vinden. Maar die heeft zijn eigen agenda. En dan duikt Bob ‘Martino’ Martens (Jeroen Perceval) terug op…

‘Dansaertvlamingen’

maart 2023

​​Een nieuw sketchprogramma over millennials in hippe koffiebars, vlotte reclameboys met een koersvelo en vingerwijzende hipsters. De reeks komt uit het brein van Sara Leemans die eveneens achter het gelijknamig instagramaccount zit. De dansaertvlamingen zullen tot leven komen dankzij het acteertalent van onder andere Lize Feryn, Jelle De Beule, Ella-June Henrard, Jade Mintjens, Nathan Bouts, Iwein Segers en bedenker Sara Leemans zelf.

Beeld Streamz

‘Déjà Vu – Alles is Voorbestemd’

april 2023

Het tweede seizoen van ‘Déjà Vu’ vertelt het aangrijpend liefdesverhaal en intiem psychologisch drama van Halim, die aan de start van zijn volwassen leven en carrière, de liefde van zijn leven, Eva, probeert terug te winnen. Sinds Eva hem verlaten heeft, heeft het leven geen zin meer. Tot Halim per toeval een bedrijf ontdekt dat hem in de mogelijkheid stelt om terug te keren in de tijd. Yassine Ouaich speelt de rol van Halim terwijl Lauren Versnick in het personage van Eva duikt.

‘Influence Me’

april 2023

Vlaamse succesvolle influencers. Met hun honderdduizenden, soms miljoenen volgers zijn deze digitale content creators de sterren van de huidige generatie jongeren. De reeks onderzoekt het fenomeen vanuit de influencers zelf en kijkt mee achter de schermen van de social media feed van ASMR creator Nanou Philips, muziekproducer Chuki Beats, Timon Verbeeck en Elias Verwilt, Tiktokster Stien Edlund,die andere TikTokker Jonatan Medart en Tiktok-zussen Nour en Fatma. Wie zijn die zogenoemde ‘supersterren’ eigenlijk? En hoe groot is hun invloed?

Beeld Streamz

‘Onderhuids’

mei 2023

In deze nieuwe Streamz Original dramedy kijken we binnen in een luxueuze beautykliniek waar de rich & famous zich mooier willen maken dankzij de professionele hulp van topchirurg Pierre Van Den Heuvel (Carry Goossens) en zijn team. Wanneer de jonge en ambitieuze Dr. Nisrine Iravani (Idalie Samad) haar opwachting maakt als nieuwe kracht, zet dit alles op zijn kop. Niet in het minst de wereld van Pierre’s zoon Olivier (Jan Kooijman).

‘F*** You Very, Very Much’

zomer 2023

De befkes are back! We treffen onze drie favoriete spartelende, vuilbekkende thirtysomethings twee jaar later. Het studentikoze bestaan van An (Frances Lefebure) kabbelt weldadig voort, tot er iets zeer onwenselijks gebeurt: ze wordt verliefd! Flo (Evelien Bosmans), ondertussen een bekende actrice, is met haar geliefde Kato (Violet Braeckman) op zoek naar de perfecte zaaddonor voor de perfecte baby. Violet (Daphne Wellens) blijkt gelukkig getrouwd met Joris (Jonas Geirnaert). Alle ondernemingslust die ze vroeger in haar affaire en alcoholverslaving stak, kanaliseert ze nu naar een voorbeeldig bestaan: ze is een healthfreak, drinkt niet meer en zit bij een … kerkkoor. Dat kan enkel foutlopen.

‘Belgium’s Next Top Model’

najaar 2023

14 modellen zonder professioneel contract werken zich in een tiendelige realityreeks in het oog en in het hart van een vierkoppige jury. Met als inzet: een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt, een internationaal gerenommeerd modellenbureau, opgericht door de Vlaming Tom Van Dorpe. De jury bestaat uit vier Belgen met internationale roem, zowel op als naast de catwalk: topmodel Hannelore Knuts, designer en co-founder van Essentiel Inge Onsea, stylist (van onder andere Lady Gaga en Rita Ora) Tom Eerebout, en Tom Van Dorpe.

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu inschrijven via www.bntm.be

‘Exen’

najaar 2023

Bart Hollanders speelt de rol van de onhandige bon vivant Gilles en Serine Ayari kruipt in de huid van zijn grote liefde Yasmine. Gilles zweert Yasmine dat hij echt is veranderd en zijn losbandige leventje vaarwel heeft gezegd. Tot hij met haar in het huwelijksbootje stapt en zijn ex-lieven niet langer kan ontlopen… De exen worden vertolkt door Charlotte Timmers, Ella-June Henrard, Janne Desmet en Eva Binon.

Beeld Streams

‘Billie vs. Benjamin S2’

najaar 2023

Het eerste seizoen van ‘Billie vs Benjamin’, over de linkse ‘trut’ (Charlotte Timmers) en de rechtse ‘lul’ Benjamin (Ward Kerremans) die verliefd worden op elkaar, won beste mini-series op het World Media Festival in Hamburg en op het International TV Series Festival in Berlijn. In het tweede seizoen komen we te weten wat er gebeurt als de linkse Billie en de rechtse Benjamin samen een kind opvoeden. Versterkt het hun liefde voor elkaar of neemt de angst het over? De reeks zal eerst te zien zijn op Streamz en later bij VTM.

Ook dat nog

Verder krijgen we op 22 februari ook het tweede seizoen van het gelauwerde ‘Hacked’. Juni is voor de kids, met ‘D5R de film’ en een zoektocht naar de volgende grote Vlaamse influencers in ‘Ik Ga Viraal’. Viktor Verhulst verschijnt deze zomer voor de verandering opnieuw op uw scherm in het vierde seizoen van ‘Love Island’.

In het najaar krijgen we nog twee fictiereeksen: het tweede seizoen van het erbarmelijke ‘2DEZIT' en ‘Alter Ego’, een nieuwe serie waarin de dood onder de mensen leeft als een jonge, roodharige vrouw. We kennen haar allemaal.