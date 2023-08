Een wereld zonder werk: ‘Ga naar huis, eet met je familie!’

Een mens mag niet klagen, maar potverdomme, wat hebben wij het weer druk-druk-druk! Ja, dat werk, hè, al die bérgen werk! Wat zegt u? Wat we zouden doen als robots en algoritmen straks onze baan overnemen en we opeens zeeën aan vrije tijd hebben? Uitstekende vraag! De Zweedse regisseur Erik Gandini (56) maakte er de documentaire ‘After Work’ over.

ERIK GANDINI «Wat gaan we doen in een wereld waar honderden miljoenen mensen geen baan meer hebben? Terwijl ik deze documentaire maakte, merkte ik hoe onvoorbereid we op die toekomst zijn. Neem ons schoolsysteem: dat is helemaal op het werkende leven afgestemd; we worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en leren om gedisciplineerde werknemers te zijn. Weinig mensen zijn ondertussen getraind om hun echte passies te verkennen, om elke ochtend wakker te worden en te bedenken: oké, wat zou ik vandaag eens willen gaan doen?»

HUMO U hebt voor ‘After Work’ wereldwijd onderzocht hoe mensen tegenover werk staan.

GANDINI «Inderdaad. In Italië volgde ik bijvoorbeeld een vrouw die een groot kapitaal heeft geërfd en nog nooit in haar leven heeft gewerkt. Zij had wél het privilege om een ander soort zingeving te vinden, om creatief te zijn, om zichzelf te ontdekken.

»In Korea zag ik het tegenovergestelde. De werkverslaving is er zó groot dat de bevoegde minister er alles aan doet om zijn bevolking minder hard te laten werken. De overheid heeft advertentiecampagnes opgezet waarin werknemers wordt opgedragen: ga naar huis, eet met je familie, probeer eens wat te schilderen. Op sommige plaatsen worden om zes uur alle computers automatisch uitgeschakeld, zodat je niet verder kúnt werken.»

HUMO U bent ook naar Koeweit gegaan.

GANDINI «Wat ik daar zag, was een beetje angstaanjagend. Dankzij de olie-opbrengsten en de moderne slavernij geeft de overheid er alle inwoners de garantie op een baan en bijbehorend inkomen. Het probleem: er is helemaal niet genoeg werk. Dus wat gebeurt er? Mensen gaan wel naar kantoor, vaak bij een ministerie, en doen daar net alsof dat ze echt aan het werk zijn. Ze krijgen eigenlijk betaald om te acteren. Je kunt je wel voorstellen dat ze daar niet bepaald gelukkig van worden.»

HUMO Tegelijk vrees ik ook wel een beetje dat wij straks al die extra vrije tijd gaan vergooien met scrollen en streamen.

GANDINI «Ik verwacht niet dat de opkomst van ChatGPT en consorten ons straks collectief in amoebes zal veranderen – daarvoor is de menselijke dadendrang gewoon veel te groot. Zeker als werk zijn huidige status zou verliezen en dingen als surfen, muziek maken of kinderen opvoeden minstens zo waardevol worden als een carrière, zullen we écht radicaal andere levens kunnen leiden.»

HUMO Ik zou graag verder praten, maar de plicht roept!

Bekijk hier de trailer:

After Work

NPO 2, donderdag 24 augustus, 22.10