Voor wie zich wil voorbereiden op Parijs-Roubaix op 17 april, keert Maarten Vangramberen terug naar 2005, toen specialist Tom Boonen over de kasseien vloog en voor de eerste keer de klassieker op zijn naam schreef.

Om 21.20 op Canvas

In de laatste aflevering van de komediereeks treffen we de drie vriendinnen (gespeeld door Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens) zes maanden later aan tijdens een verblijf in meest gegeerde vakantieplek voor menig Vlaming: de Ardennen. Wie nog niet helemaal mee is in dit uitzinnige verhaal over een Power Ranger en een tamponschuif: u hebt nog genoeg tijd om alles te bingen voor vanavond.

F*** You Very, Very Much Beeld SBS

Om 21.45 op Play 4

‘X-Men: Days of Future Past’ vormt een niet-misstaande fusie tussen de originele franchise met Ian McKellen en Patrick Stewart en de reboot met Michael Fassbender en James McAvoy. Mutant Wolverine (Hugh Jackman) wordt vanuit de verre toekomst, waarin de mutanten op het punt staan te worden uitgeroeid door de Sentinels, teruggezonden naar de jaren zeventig, teneinde de oorlog te stoppen vooraleer hij begint.

Om 20.35 op VTM 4

X-Men: Days of Future Past Beeld 20th Century Studios

Het regiedebuut van Paul Dano, ‘Wildlife’ is een zwaarwichtig, in 1960 spelend drama over een 14-jarige jongen die het huwelijk van zijn ouders voor zijn ogen ziet desintegreren. Carey Mulligan speelt de huisvrouw die haar man van haar ziet wegdrijven en was zelder beter in een rol, en haar tegenspeler Jake Gyllenhaal is steengoed als de vader die erover klaagt dat hij een brom in zijn hoofd heeft waar hij van af wil.

Om 00.40 op BBC 2

