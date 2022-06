‘Een woning voor handige harry’s’ is gewoon een krot’: vijf gouden lessen voor wie de immo-markt trotseert

Vanavond kijken we voor een laatste keer naar ‘Huis gemaakt’, maar geen zorgen: we krijgen meteen de eerste aflevering van ‘Topmakelaars’ op ons bord. Immo-programma’s zitten in de lift. Of dat te maken heeft met het bloedbad dat de huizenmarkt tegenwoordig voorstelt? Het kan wel eens. Humo helpt u alvast uit de goot met deze 5 immo-stukken.

‘Ontwikkelaars renoveren panden met zulk slecht materiaal dat die gebouwen na vijf jaar alweer bijna uit elkaar vallen’

Het succes van programma’s als ‘Huis gemaakt’ en ‘Blind gekocht’ bewijst dat de Vlaming nog lang niet af is van zijn voorliefde voor bakstenen, al liggen die hem steeds zwaarder op de maag. De huizenmarkt blijft immers zo verhitten dat een eigendom voor steeds meer jonge mensen simpelweg onbetaalbaar wordt en dat een huizenjacht vaak een epische onderneming wordt. Hoe is dat zo gekomen en, vooral, waar moet dat heen? Humo brengt met Hadisa Suleyman (33), Béa Vandendael (58) en vastgoedexpert Philippe Janssens (73) drie generaties huizenkenners samen onder één dak. ‘Door het internet weten jongeren veel beter wat ze willen. Hun thuis moet er picture perfect uitzien, precies zoals op Pinterest, en het liefst ook meteen.’

Beeld Kamagurka

Is vastgoed kopen tegenwoordig écht slimmer dan huren? ‘Mensen onderschatten altijd de kosten aan een huis’

Het vaakst gebruikte argument om een huis te kopen? Dat huren ‘weggesmeten geld’ is. Alleen blijkt die financiële oefening veel evenwichtiger dan ons buikgevoel aangeeft. Hoe maak je nu de juiste afweging?

Bart & Bea uit ‘Blind gekocht’: ‘‘Instapklaar’ is het nieuwe toverwoord. Mensen hebben geen zin meer in een renovatie’

Wie het voorbije jaar een huis probeerde te kopen, weet dat tegenwoordig op de vastgoedmarkt niet alleen de rijkste, maar ook de rapste wint: potentiële kopers bieden steeds vaker boven de vraagprijs, soms nog voor ze het pand in het echt hebben gezien. Wie ten einde raad is, kan gelukkig nog al zijn hoop én geld in de handen leggen van experten Bart Appeltans en Bea Vandendael. Zij trokken elke week in ‘Blind gekocht’ op huizenjacht, en gaven de Humo-lezer en passant nog wat tips mee.

‘Als je een voormalig bordeel mét complete sm-kelder verkocht krijgt, krijg je alles verkocht’

De vele immo-programma’s maken duidelijk hoe vastgoed lééft en hoeveel beroepen en activiteiten aan een woning zijn verbonden: de architect, de aannemer en de makelaar, natuurlijk, maar ook de notaris, de onderaannemers, de banksector, de interieurspecialisten en een leger klusjesmensen. ‘Huizenjagers’ en co. voeden de kijker op, en Onze Man in Immoland leert mee: ‘‘Een levendige buurt’ betekent nachtlawaai, ‘ongerepte natuur’ wil zeggen: gebouwd op moerasgrond, en ‘een woning voor handige harry’s’ is gewoon een krot.’

Beeld Kamagurka

‘Martelbanken, vleeshaken, kattenpis en lijkvocht: in onze job kom je niet uitsluitend in chique lofts’

Als het tijd is voor een nieuw verhaal, zoals een vastgoedkantoor vaak bloklettert in de blitse brochure, moet je via een makelaar passeren. Niemand ontkomt eraan: we moeten allemaal ergens wonen, dus huurt of koopt iedereen tijdens z’n leven minstens één pand. ‘Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers voor een verkennend gesprek!’ Dat deden we. Onze Man legt in zijn reis door Immoland een schare vastgoedexperts op de rooster.