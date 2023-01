Een wrekende gladiator, een tegen de schenen schoppende schaatser en een bezopen marshal: deze films mag u komende week niet missen op televisie

‘THE FATHER’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 13 JANUARI, 21.30

DRAMA De Franse toneelauteur Florian Zeller maakt zijn debuut als filmregisseur met dit aangrijpende drama, gebaseerd op zijn eigen theaterstuk. Anthony Hopkins speelt één van zijn beste rollen als Anthony, een man op leeftijd die steeds verder wegzinkt in dementie. Wat begint met verdwenen horloges, evolueert al snel naar prangender vragen: is het appartement waarin hij woont nu van hem of van zijn dochter (Olivia Colman)? Hoeveel dochters hééft hij eigenlijk? Anthony’s brein wordt een doolhof waar hij niet meer uit raakt, en het knappe aan de film is de manier waarop Zeller je resoluut in zijn standpunt dwingt. Elke objectieve realiteit gaat al snel verloren: conversaties herhalen zich, personages zien er opeens anders uit en zelfs de flat waarin het grootste deel van de film zich afspeelt, wordt een onoverzichtelijk labyrint. Hopkins maakt de pijn van de situatie angstaanjagend voelbaar.

‘GLADIATOR’ ★★★★☆

VTM, VRIJDAG 13 JANUARI, 20.35

ACTIE Ridley Scott reanimeerde het Romeinse epos én zijn eigen carrière met dit visueel indrukwekkende spektakel, dat goed was voor vijf Oscars. Russell Crowe speelt zijn bekendste rol als Maximus, een generaal voor het Romeinse leger die wraak wil nemen op de nieuwe keizer Commodus (Joaquin Phoenix).

‘DEATH BECOMES HER’ ★★★½☆

VTM 3, VRIJDAG 13 JANUARI, 22.20

KOMEDIE Satirische zwarte komedie van Robert Zemeckis, met Goldie Hawn en Meryl Streep als twee narcistische monsters die dankzij een toverdrankje van Isabella Rossellini het eeuwige leven krijgen. Een live action-cartoon met over de top acteerprestaties, geestige dialogen en knappe speciale effecten.

‘I, TONYA’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 13 JANUARI, 22.22

DRAMA Margot Robbie speelt Tonya Harding, de beruchte schaatster die het van een trailerpark tot de Olympische Spelen schopte, maar van haar sokkel viel toen ze betrokken was in een plan om de knieën van een concurrente te breken. Weinig subtiel, maar wel meeslepend, wervelend gefilmd en uitstekend geacteerd.

‘BEAUTIFUL BOY’ ★★★½☆

BBC 1, VRIJDAG 13 JANUARI, 0.30

DRAMA De eerste Amerikaanse film van Felix van Groeningen, met Timothée Chalamet als drugsverslaafde tiener en Steve Carell als zijn machteloze vader. Op zich vrij conventioneel, maar de flashbackstructuur werkt goed om overdreven sentiment te vermijden en de beide hoofdacteurs geven het beste van zichzelf.

‘TRUE GRIT’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 14 JANUARI, 22.45

WESTERN Remake van een John Wayne-western uit 1969 door de gebroeders Coen. De 14-jarige Mattie (Hailee Steinfeld) huurt een bezopen U.S. Marshal (Jeff Bridges) in om de moordenaar van haar vader te zoeken. Roger Deakins creëert wonderlijke beelden, de acteurs zijn veelzijdiger dan die in het origineel.

‘THIS IS SPINAL TAP’ ★★★★☆

BBC 1, ZATERDAG 14 JANUARI, 0.55

KOMEDIE Legendarische mockumentary van Rob Reiner waarin de fictieve rockband Spinal Tap wordt gevolgd tijdens hun tournee. In feite een sketchfilm die het muziekwereldje liefdevol maar scherp op de korrel neemt. Bepaalde scènes, zoals de beruchte ‘This one goes up to eleven!’, zijn komisch erfgoed.

‘THE LOST WORLD: JURASSIC PARK’ ★★★☆☆

VTM 2, MAANDAG 16 JANUARI, 20.35

AVONTUUR De enige ‘Jurassic Park’-sequel die Steven Spielberg zelf regisseerde kan de magie van het origineel niet evenaren, maar bevat wel een aantal enorm knappe scènes. Die waarin een trailer over de rand van een klif bengelt, is een parel. Jeff Goldblum is zijn eigen zelve in de hoofdrol.

‘WALK THE LINE’ ★★★½☆

VTM 3, WOENSDAG 18 JANUARI, 22.15

BIOGRAFIE Biopic over Johnny Cash (Joaquin Phoenix) die focust op zijn relatie met June Carter (Reese Witherspoon). Die romance en de sprankelende chemie tussen Phoenix en Witherspoon doen je vergeten hoe angstvallig regisseur James Mangold de standaardstructuur van de muzikale biografie volgt.

‘DEADPOOL’ ★★★☆☆

VTM 3, DONDERDAG 19 JANUARI, 20.35

ACTIE Ryan Reynolds’ carrière schakelde een versnelling of zes hoger dankzij deze immens succesvolle actiekomedie uit de Marvel-stal. Het titelpersonage is een vuilbekkende superheld die zijn tegenstanders van hun ledematen ontdoet terwijl hij vunzige oneliners debiteert. Aardig tegengif voor de brave MCU-eenheidsworst.

‘THE IMPOSSIBLE’ ★★★☆☆

VTM 4, DONDERDAG 19 JANUARI, 20.35

DRAMA Naomi Watts en Ewan McGregor spelen een koppel dat samen met zijn drie kinderen (onder wie een piepjonge Tom ‘Spider-Man’ Holland) op vakantie is in Thailand wanneer de vernietigende tsunami daar in 2004 toeslaat. Grimmig en visueel indrukwekkend drama, met op de achtergrond hier en daar zowaar een Thai.