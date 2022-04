Een zeemansavontuur, een erotische thriller en een wraakfantasie: deze films mag u niet missen op televisie (van 22 tot 28 april)

‘MASTER AND COMMANDER: THE FAR SIDE OF THE WORLD’ ★★★★☆

VTM 4, VRIJDAG 22 APRIL, 20.35

EPOS Indrukwekkend authentiek historisch epos van Peter Weir, met Russell Crowe als kapitein van een Brits schip tijdens de napoleontische oorlogen. Verwacht echter geen actiespektakel: dit is evenzeer een blik op het leven van zeemannen in de vroege 19de eeuw als een avonturenfilm.

‘LES CHATOUILLES’ ★★★☆☆

CANVAS, VRIJDAG 22 APRIL, 21.20

DRAMA Decennia na de feiten herinnert danseres Odette zich dat ze als 8-jarig meisje werd misbruikt door een vriend van de familie. Ze smijt zich op haar carrière en fladdert van het ene seksuele avontuur naar het andere om de pijn te verzachten. Goed geacteerd drama dat minder psychologisch simplistisch had mogen zijn.

‘BASIC INSTINCT’ ★★★½☆

EEN, VRIJDAG 22 APRIL, 22.45

DRAMA Sharon Stone en Michael Douglas rampetampen zich een breuk in deze neofilm noir van Paul Verhoeven, die in 1992 een schandaalsucces werd. Een herinnering aan minder preutse tijden, toen Amerikaanse mainstreamthrillers nog mochten provoceren. De muziekscore van Jerry Goldsmith is zwaar onderschat.

‘MITRA’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 22 APRIL, 22.50

DRAMA Veertig jaar nadat haar tienerdochter Mitra werd geëxecuteerd tijdens de ­Islamitische Revolutie in Iran, woont Haleh in Nederland en komt ze te weten wie het meisje destijds verraden heeft. Een moreel drama verandert gaandeweg in een thriller, waarin persoonlijke en nationale trauma’s mooi verweven worden.

‘SIR’ ★★★½☆

CANVAS, ZATERDAG 23 APRIL, 23.25

DRAMA Enkele maanden na haar gearrangeerd huwelijk wordt de 19-jarige Ratna al een weduwe. Ze trekt naar Mumbai om daar het huishouden te doen van de rijke Ashwin, wiens eigen ouders hem voortdurend aan zijn hoofd zeuren om te trouwen met iemand van zijn eigen stand. Uiteraard krijgen ­Ratna en Ashwin, arm en rijk, al snel gevoelens voor elkaar. Die synopsis ruikt naar de gemiddelde stationsroman, maar schrijver en regisseuse ­Rohena Gera geeft het verhaal een extra laag door het in de context van de Indiase klassenmaatschappij te plaatsen. Ashwin is niet vrijer in zijn romantische keuzes dan Ratna, ondanks al zijn geld – alleen is de kooi waarin hij leeft veel luxueuzer. Tegelijk oordeelt Gera niet te streng over de oudere generatie, die het traditionele systeem van gearrangeerde huwelijken in stand houdt – ook zij proberen het ­beste te doen voor hun kinderen. Een mild, goed geobserveerd en intelligent geschreven drama.

‘INGLOURIOUS BASTERDS’ ★★★★☆

VTM 3, ZATERDAG 23 APRIL, 20.25

OORLOG Quentin Tarantino geeft zijn ­eigen draai aan het verloop van de Tweede ­Wereldoorlog. Zwartkomische, in bloed gedrenkte wraakfantasie, die vooral herinnerd zal worden als de doorbraakfilm van Christoph Waltz als welbespraakte maar volstrekt psychopatische SS-kolonel ­Landa. Hij won een Oscar voor de rol.

Beeld DOCUMENTATION

‘FUNNY GIRL’ ★★★½☆

BBC 2, ZATERDAG 23 APRIL, 15.05

MUSICAL Dit filmdebuut van Barbra Streisand was één van de laatste grote Hollywoodmusicals voor het genre grotendeels opzijgeschoven werd in de jaren 70. Een prettige oubollige namiddagfilm, over het leven van Fanny Brice, een comédienne en zangeres in de vroege 20ste eeuw. Streisand trekt de hele film naar zich toe.

Beeld DOCUMENTATION

‘AMERICA’S SWEETHEARTS’ ★★★☆☆

VTM 3, ZONDAG 24 APRIL, 14.50

KOMEDIE John Cusack en Catherine Zeta-­Jones spelen een power couple uit Hollywood dat op scheiden staat net wanneer hun nieuwste film uitkomt. Publicist ­Billy Crystal moet de pers op het verkeerde been zetten. Milde satire die scherpere tandjes had kunnen gebruiken, maar genoeg geestige momenten bevat.

Catherine Zeta-Jones en John Cusack Beeld RTL

‘THE AMAZING SPIDER-MAN’ ★★★☆☆

VTM 3, ZONDAG 24 APRIL, 20.30

ACTIE Andrew Garfield is de Spider-Man van wie we ons pas realiseerden dat we ’m echt wel leuk vonden toen ‘No Way Home’ uitkwam. Nochtans was hij altijd al ­charmant in de rol, vooral dankzij zijn ­chemistry met Emma Stone als Gwen ­Stacy. De film lijdt wel onder zijn wat flauwe schurken.

Beeld VTM

‘THUNDERBALL’ ★★★½☆

VTM 4, ZONDAG 24 APRIL, 20.35

ACTIE De vierde James Bondfilm en dé aflevering waarin er zichtbaar met geld werd gesmeten. Exotische locaties, ­gigantische sets en veel onderwaterscènes – destijds vestigde de film zelfs een record wat dat betreft. Of hij nu een ­jetpack of een zwembroekje aanheeft, Sean ­Connery werd de belichaming van sixties cool.

‘DEEPWATER HORIZON’ ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 28 APRIL, 20.35

DRAMA Reconstructie van de ramp op het olieplatform Deepwater Horizon, waar een explosie tot elf doden en een milieuramp leidde. Peter Berg ensceneert de actie duidelijk en met veel authenticiteit, maar is ook het soort regisseur dat altijd helden en schurken moet hebben, ook hier, waar dat misschien niet echt gepast is.