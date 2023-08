Een zeldzaam serieuze Melissa McCarthy, een originele Marvel-film en de klussers uit ‘Zonen van Van As’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Can You Ever Forgive Me?’

In Melissa McCarthy, de comédienne uit ‘The Heat’, ‘Spy’ en ‘The Little Mermaid’, schuilt een prachtige dramatische actrice. Het bewijs: in 2019 ontving ze een Oscarnominatie voor haar vertolking van Lee Israel, een aan lager wal geraakte schrijfster die een zwendeltje opzet in vervalste brieven van beroemde auteurs.

Om 22.45 op VTM 3

‘Jezidi-vrouwen: dochters van de zon’

De Nederlandse documentairemaker van Koerdische origine Reber Dosky laat negen jonge jezidi-vrouwen voor de camera hun ijzingwekkende verhaal doen over hun gevangenschap door IS. ‘We zijn tot slaaf gemaakt, verkocht op markten, verkracht, maar ze hebben het licht in onze harten niet kunnen doven,’ klinkt het bij één van hen.

Om 22.05 op NPO 2

Peter Van den Eede in 'Frakke & Jempie' Beeld Streamz

‘Frakke & Jempie’

Na vijf seizoenen en een bioscoopfilm is het liedje van ‘De zonen van Van As’ nog lang niet uitgezongen. Integendeel, de populaire personages van Carry Goossens en Peter Van den Eede beginnen in deze nieuwe spin-off letterlijk een eigen leventje te leiden. In acht afleveringen proberen Frakke en Jempie, twee beste maten op leeftijd, samen een garage uit de grond te stampen.

Nu te zien op Streamz

‘Iron Man 3'

Ach, waar is de tijd dat Marvel verrassend uit de hoek kwam! Neem nu ‘Iron Man 3': niet alleen een vermakelijke superheldenflick, maar ook een onverwacht mooi drama over de vriendschap tussen een tobberige superheld (de in een afgelegen stadje gecrashte Tony Stark) en een kleine jongen.

Om 20.35 op VTM 3

‘Egypt’s Code Breakers’

In 1822 slaagde de Franse linguïst Jean-François Champollion erin de Egyptische hiërogliefen te ontcijferen, dankzij de steen van Rosetta én de financiële en mentale steun van zijn oudere broer Jacques-Joseph.

Om 21.05 op Canvas

