Een zielsaangrijpend gevangenisdrama, de wraak van mishandelde vrouwen en de eerste keer voor Aster Nzeyimana

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Grosse Freiheit’

Grandioos Duits drama over een man (de fantastische Franz Rogowski) die anno 1968 vanwege zijn seksuele geaardheid in het cachot vliegt. Zoals de genreregels voorschrijven wordt er weleens een rectum geïnspecteerd, maar daarenboven groeit ‘Grosse Freiheit’ van een rauwe gevangenisfilm uit tot een zielsaangrijpend drama over vriendschap door de tralies heen.

Om 22.05 op Canvas

‘Look What You Made Me Do’

Jaarlijks worden er wereldwijd 30.000 vrouwen vermoord door hun (ex-)partners. De documentaire ‘Look What You Made Me Do’ laat drie vrouwen aan het woord die aan dat lot ontsnapt zijn door zélf hun mishandelende partners om te brengen. De Finse Laura greep naar een mes, de Nederlandse Rachel richtte haar pistool en de Italiaanse Rosalba mengde vergif door de spaghetti con polpette.

Om 22.05 op NPO 2

Lees ook: ‘Look What You Made Me Do’-regisseur Coco Schrijber: ‘Die vrouwen móésten hun man vermoorden om te overleven’

‘Voetbal: Club Brugge - Aarhus GF’

Club Brugge, vorig jaar op een vierde plek geëindigd in de Jupiler Pro League, begint vanavond aan zijn Europese campagne. In de tweede voorronde van de UEFA Conference League wacht het Deense Aarhus Gymnastikforening. Aan het roer van de Bruggelingen staat dit seizoen de Noor Ronny Deila, die overkomt van Standard, en in de commentaarstoel zit de voor de commerciëlen debuterende Aster Nzeyimana.

Om 19.45 op VTM 2

‘The Deepest Breath’

Op sociale media woedt al een tijdje een hype rond deze nieuwe Netflix-documentaire over ‘deep diving’, de extreme sport waarbij mensen zonder zuurstoffles of bescherming richting de oceaanbodem duiken. Regisseur Laura McGann volgt twee duikers: het Italiaanse wonderkind Alessia Zecchini en haar Ierse trainer Stephen Keenan, die intussen is overleden bij een tragisch duikongeluk.

Nu te zien op Netflix

John Boyega, Teyonah Parris en Jamie Foxx in 'They Cloned Tyrone' Beeld Parrish Lewis/Netflix

‘They Cloned Tyrone’

Drugsdealer Tyrone (John Boyega) is verbaasd wanneer hij ongedeerd in zijn eigen bed ontwaakt: had zijn rivaal hem de dag voordien niet doodgeschoten? Hij trommelt zijn kameraden Slick Charles (Jamie Foxx) en Yo-Yo (Teyonah Parris) op en trekt op onderzoek uit. ‘They Cloned Tyrone’ is een ludieke hommage aan Blaxploitation-films uit de seventies en zoekt het midden tussen sciencefiction en satire.

Nu te zien op Netflix

Liever iets anders streamen? Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co. Elke avond een berichtje ontvangen met onze kijktips? Download onze app en zet de melding ‘tv, series en film’ aan.

Meer kijktips? Check humo.be/gids