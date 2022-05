Een zwalpende superheld, een ontploffende Oscarwinnaar en alle gekheid op een junglestokje: de films die u deze week niet mag missen op televisie

‘THE LOST CITY OF Z’ ★★★★☆

CANVAS, VRIJDAG 6 MEI, 21.20

AVONTUUR Originele mainstreamcinema, die géén deel uitmaakt van een franchise, gemaakt is voor volwassenen en getuigt van intelligentie en ambitie? Jawel, dat wordt dus nog steeds gemaakt. Door James Gray, bijvoorbeeld, die met ‘The Lost City of Z’ het verhaal vertelt van Percy Fawcett (Charlie Hunnam), een Britse militair en ontdekkingsreiziger die in het begin van de 20ste eeuw het Amazonewoud introk, op zoek naar een Incaschat. De manier waarop Fawcett langzaam ten onder dreigt te gaan aan zijn obsessies, roept herinneringen op aan Werner Herzogs ‘Aguirre’ en ‘Fitzcarraldo’, terwijl de hypnotiserende, soms surreële beelden rechtstreeks uit ‘Apocalypse Now’ lijken te komen – check het moment waarop Hunnam en zijn reisgenoot Robert Pattinson plots een volwaardige operavoorstelling binnenwandelen, midden in de jungle! Dit is roekeloze, avontuurlijke cinema zoals die veel te weinig gemaakt wordt.

‘I AM LEGEND’ ★★★½☆

PLAY6, VRIJDAG 6 MEI, 20.35

SCIFI Will Smith is de laatste man in New York nadat een bizar virus de wereldbevolking verandert in licht allergische zombies. Zeker tijdens het eerste uur houdt regisseur Francis Lawrence een intense, creepy sfeer aan. Smith maakt de afbrokkelende mentale gezondheid van zijn personage knap voelbaar.

‘L’AILE OU LA CUISSE’ ★★★☆☆

ÉÉN, VRIJDAG 6 MEI, 22.55

KOMEDIE Charmante klucht met Louis de Funès als cassante culinair recensent die in een oorlog verzeild raakt met de baas van een fastfoodimperium. Op bepaalde vlakken verouderd, natuurlijk, maar het dolle tempo, het absolute gebrek aan pretentie en de goed getimede slapstick maken zeer veel goed.

‘JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM’ ★★★☆☆

VTM 2, ZATERDAG 7 MEI, 20.35

AVONTUUR Hoe hou je een franchise fris die altijd op dezelfde situatie neerkomt – ‘mens vlucht voor dino’? J.A. Bayona doet een aardige poging door deze vijfde ‘Jurassic’-film te laten evolueren naar een soort haunted house-premisse, met dino’s die rondlopen in een gigantisch landhuis.

DRAMA Surreëel Hongaars drama over twee mensen die in een slachthuis werken, verliefd worden op elkaar, maar hun liefde niet kunnen uitspreken. In hun dromen lukt het echter wél, omdat ze elkaar daar ontmoeten als herten. As you do. Wie verder kijkt dan de bizarre vormgeving, ziet een verrassend teder liefdesverhaal.

‘THE MULE’ ★★★☆☆

PLAY6, ZONDAG 8 MEI, 19.55

DRAMA Clint Eastwood speelt Earl Stone, die op zijn 90ste aan de slag gaat als koerier voor een Mexicaans drugskartel om zijn schulden af te betalen. Een gevoelige, mijmerende film over een leven dat op zijn einde loopt, hoewel Eastwood ongetwijfeld méér uit die thematiek had kunnen halen.

Beeld Photo News

‘HANCOCK’ ★★★☆☆

VTM 3, ZONDAG 8 MEI, 20.30

ACTIE Lang voor ‘Deadpool’ was ‘Hancock’ een eerste poging om iets nieuws en oneerbiedigs te doen met het superheldengenre. Will Smith speelt het titelpersonage, een constant bezopen superman die iets aan zijn imago wil doen. Leuk idee, gedragen door prima acteurs (Jason Bateman en Charlize Theron!).

‘THE HURT LOCKER’ ★★★★☆

BBC 2, ZONDAG 8 MEI, 23.00

OORLOG Kathryn Bigelow werd de eerste vrouw die een Oscar won voor Beste Regisseur met dit drama over een ontmijner (Jeremy Renner) tijdens de Irakoorlog. Bigelow laat politiek grotendeels achterwege en maakt er een viscerale thriller van die de adrenalinerush van de oorlog meer dan voelbaar maakt.

‘RISE OF THE PLANET OF THE APES’ ★★★½☆

VTM 3, DINSDAG 10 MEI, 20.35

SCIFI Het eerste deel van de recente ‘Planet of the Apes’-trilogie, met James Franco als wetenschapper die een wondermiddel tegen alzheimer uittest op een aap – een experiment dat extreme gevolgen zal hebben. Een onderhoudende, clevere blockbuster.

Beeld AP

‘UNBREAKABLE’ ★★★★☆

VTM 3, DINSDAG 10 MEI, 22.35

DRAMA M. Night Shyamalan volgde ‘The Sixth Sense’ op met dit drama over een man (Bruce Willis) die als enige een treinramp overleeft en langzaam tot de conclusie komt dat hij een onkwetsbare superheld is. Een psychologisch drama vermomd als comic book movie, of juist omgekeerd? In ieder geval prima cinema.

Beeld REPORTERS

‘T2 Trainspotting’ ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 12 MEI, 22.30

KOMEDIE Ruim twintig jaar na het baanbrekende origineel, keren regisseur Danny Boyle én het merendeel van de cast terug om na te gaan hoe het nog is met Renton, Sick Boy, Spud en Begbie. De resulterende film is iets té afhankelijk van nostalgie, maar wordt gaandeweg ook een boeiende trip down memory lane.