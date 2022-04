Aan het eind van de elfde aflevering van ‘De Bachelor’ moest Goedele Liekens het bijna uit Fabrizio Tzinaridis slepen. Zijn drie ‘dreamdates’ waren heel leuk geweest, warm, gezellig én vertrouwd, en ja, hij had seks gehad. Niet met één finaliste, maar met alledrie. ‘Weten ze dat van elkaar?’ vroeg Liekens.

Nee, dat wisten de vrouwen nog niet, bevestigde Fabrizio. Door al die seks had hij nog niet de tijd gevonden om ze het te vertellen, maar hij ging het zeker nog doen. Eerlijkheid is namelijk belangrijk voor de Griekse tattoo-kunstenaar en life coach, zo benadrukte hij dit seizoen van ‘De bachelor’ al meerdere keren, al ging het dan meestal over de eerlijkheid van de vrouwen naar hem. Goedele vroeg niet door. En uiteindelijk besloot Fabrizio zijn biecht nog wat uit te stellen, tot de laatste aflevering.

Madieke en Fabrizio in 'De bachelor': ‘Ja ik moet er geen tekening bij maken, hè’ sprak de tattoo-kunstenaar de volgende ochtend. Beeld Play

Oh oh Fabrizio, the gift that keeps on giving. Waar er in het vorige seizoen van het programma bij ‘bachelorette’ Elke Clijsters nauwelijks een kus af kon en de kijker het moest doen met gedichtjes, liedjes en handjes vasthouden, drukte Fabrizio vanaf de start het gaspedaal hard in. Binnen een paar afleveringen hield hij al met Sanne, Margaux, Madieke en Phaedra een innige tongdraaisessie en nu maakte Fabrizio duidelijk dat er in een ‘dreamdate’ met hem maar weinig ruimte voor dromen is. ‘Het is tijdens deze laatste periode dat ik de drie vrouwen goed kan leren kennen en dat is me denk ik wel gelukt,’ zo formuleerde hij het zelf.

Als de bachelor niet naar ‘Temptation Island’ komt, komt ‘Temptation Island’ wel naar ‘De bachelor’. Is dat een goede basis om een serieuze relatie te beginnen? Vraag dat gerust aan Pommeline Tillière. Voorafgaand aan ‘De bachelor’ maakte Fabrizio zich grote zorgen dat kijkers hem zouden beoordelen op zijn gedrag uit het verleden, die jonge jaren waarin zijn ethische lat nooit heel hoog lag. Nu blijkt dat zijn zorgen volledig overbodig waren: zijn ethische lat blijkt tegenwoordig gewoon nog ietsje lager te liggen.

Bekijk het fragment:

Lees ook De beha in de ban: ‘Een stijve tepel is iets anders dan een erectie, hè. Het betekent dat je het friskes hebt, niet dat je geil bent.’ Humo’s Tepeltapes Goedele Liekens: ‘De speeltijd van Fabrizio is voorbij. Wat hij wil, is de vrouw die de moeder van zijn kinderen wordt’