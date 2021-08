‘Eerst de taliban, nu dít’: Humo zag ‘F.C. De Kampioenen’ weer van voren af aan beginnen op Eén

Buiten betrok de hemel, en toch had ik het licht gezien. Tijd, drong tot me door, is geen rechte van links naar rechts, maar een lus, zich in die hoedanigheid herhalend tot in de oneindigheid. Mijn trechter en dwangbuis worden morgen geleverd per postpakket, maar tot het zover is, word ik op mijn wenken bediend door de openbare omroep. Daar is na gedreven onderzoek immers opnieuw gebleken dat de vraag ‘Wat volgt er eigenlijk op de allerlaatste aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’?’ best beantwoord wordt met ‘De allereerste aflevering van F.C. De Kampioenen’. Het vervolg liet zich raden. De internationale gemeenschap liet begaan. Eerst de taliban, nu dit.

Hoeveel woorden nog? Stik. Misschien is een volk dat zich zo gedwee neerlegt bij zoveel onrecht wel elke redding voorbij. Ik heb het dan niet meer over Afghanistan, voor de duidelijkheid. Op hulp uit politieke hoek hoop ik in elk geval niet meer, niet sinds Conner Rousseau in dit eigenste periodiek liet optekenen dat ‘F.C. De Kampioenen’ wat hem betreft erkend mag worden als Vlaams cultureel erfgoed. ‘De culturo’s zullen het niet graag horen,’ voegde hij kwansuis toe. Conner weet dan ook als geen ander wat culturo’s niet graag horen, hij heeft zelf de naam van hun concertzaal gepikt. Markant wel hoe iemand die enig bezwaar laat optekenen tegen de status van ‘F.C. De Kampioenen’ als onvervreemdbare pijler van de Vlaamse culturele identiteit, zich tegenwoordig blijkbaar vanzelf bij één of andere duidelijk te verfoeien culturele elite schaart. De lat ligt almaar lager, kun je wel zeggen. En dan heb ik de televisie nog niet eens aangezet. Nóg een dikke tweehonderd woorden? Je méént ’t.

Ook altijd vermakelijk hoe lui als de voornoemde partijvoorzitter, mensen die zichzelf niet tot de door henzelf afgebakende culturele elite rekenen, hun verknochtheid aan kul als ‘F.C. De Kampioenen’ tegenover de buitenwereld altijd weer verpakken als een prima manier om je hoofd leeg te maken. Dat is een hogedrukspuit tegen je oor zetten ook, maar daar hoor je dan weer niemand over. Hóéveel woorden nog?

Ter zake dan maar. De allereerste aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’ draagt de weinig omineuze titel ‘De nieuwe truitjes’ – niets deed vermoeden dat je er 31 jaar later nog naar zou zitten kijken – en werd uitgezonden in een oktobermaand. Opzoekwerk leert dat het een zaterdag was. Verdere beschrijving lijkt me zinloos, want er bestaan ongetwijfeld stenen tafelen waarin iemand zich met behulp van een beitel al afdoende van die taak gekweten heeft. Daarbij, je gaat toch ook niet vandaag nog naar Zeebrugge een reddingsboei in het kanaal gooien om drenkelingen van de Herald of Free Enterprise van dienst te zijn? Wel dan.

Hoeveel nu nog? Zestig?! Moet ik het toch nog over de inhoud hebben. Vooruit dan. Balthazar Boma had een snor. Jacques Vermeire verkocht nog schoenen, denk ik. Pico kwam nog niet in de Dag Allemaal. Xavier leefde nog. Ergens dacht iemand misschien nog dat ze meewerkten aan een ernstig te nemen tragikomische reeks. Quod non. Dat is Latijn.

Nu dan? Oef.