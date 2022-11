Eerst een uur lachen, dan de naakte waarheid: ‘Blocks’ van Neil Brennan is de beste Netflix-comedyspecial van het jaar

Vijf jaar na zijn vorige special heeft Neil Brennan, de kleinste van de grote Netflix-komieken, een nieuwe klaar. ‘Blocks’ geeft opnieuw een blik in de donkerder regionen van Brennans geest, maar vooral: hij is nog beter dan zijn voorganger.

Net voor de coronalockdown was Brennan op een feestje bij Netflix-topman Ted Sarandos met alle topcomedians waar de streamingdienst graag mee uitpakt. Toen Sarandos het gezelschap vertelde hoe trots hij was om samen te zijn met al zijn comedyhelden, zou Chris Rock hebben geroepen: ‘En Neil Brennan!’

Brennan vertelt het in ‘Blocks' met een grijns om de lippen, en voor hetzelfde geld is het niet gebeurd, maar het verhaal zegt wel iets over Brennans status. Hij schrijft al jaren humor, maar tot niet zo lang geleden deed hij dat vooral achter de schermen, onder meer als medebedenker van Dave Chappelles sketchreeks ‘Chappelle’s Show’. Voor zijn eerste, goed onthaalde special ‘3 Mics’ (2017) pootte hij drie microfoons neer: één voor de oneliners, één voor klassieke stand-up en één om zijn hart te luchten over het alcoholprobleem van zijn vader en de donkere drab in zijn hoofd.

In ‘Blocks’ staat Brennan voor een wand met blokken die dingen voorstellen waardoor hij denkt dat er iets mis met hem is. De blauwe ezel van de Amerikaanse Democraten voor een paar grappen over politiek, een kruis voor het geloof - Brennan is ‘agnostisch in zijn atheïsme’ - en een vrouwenschoen voor de relatiehumor. De rest van het podium baadt in het blauw. Het lijkt wel de voorstelling van een nieuwe iPhone of een TED-talk, te meer omdat Brennan er ook uitziet als het marketerende neefje van Tim Cook, met dat verschil dat hij grappen in plaats van telefoons verkoopt en dat zijn waren beter zijn. Een masterclass is het in hoe je in 2022 een gevarieerde, frisse stand-upset schrijft. De ene grap na de andere rake observatie, zonder te talmen, maar ook zonder dat het vermoeiend wordt.

Over mensen die honden als huisdier houden: ‘‘Je begrijpt het niet, ik ben een dog mom.’ Weet je wie ook een dog mom was? That dog’s mom!’’

Over een ex: ‘Een model daten is als een strandbuggy hebben. Op het strand is het geweldig, maar op elke andere plek denk je: ik had je hier niet mee naartoe moeten brengen.’

Over Chris Rock op het Netflix-feestje: ‘Ik dacht: man, ik hoop dat Chris eens zal vernederd worden tussen al zijn collega’s.’

De genadeklap komt niet van Will Smith, wel van Brennan zelf. Hij kijkt naar al die blokken op dat bord. De damesschoen, de ezel, de wietplant, het vuistlogo van Black Lives Mater. Al die dingen apart zou hij wel verwerkt krijgen, maar samen maken ze hem, vijf jaar na ‘3 Mics’, nog altijd depressief.

‘Ik zeg al de hele avond: er is iets mis met mij. Ik ben niet lief voor mezelf.’ Pas als hij die zin uitspreekt, zie je de broodkruimels die al een uur naar dit moment hebben geleid. Brennan heeft het dan al gehad over zijn aan drank verslaafde vader die nooit van zijn zoon heeft gehouden, en hoe die daar als 48-jarige sociaal incapabele man nog altijd de gevolgen van draagt, maar dat passeerde zonder te bezwaren omdat er altijd wel ergens te lachen viel. Net daarom komt het des te harder aan als de komiek de inhoud van zijn zwarte hersenpan over je uitkiepert zoals een jong voetballertje zijn sporttas met natte kleren.

En dan moet hij zijn laatste truc met de blokkenmuur nog uithalen. Ga die maar zelf ontdekken, en nog beter: bekijk de show twee keer na elkaar. De grappen blijven even goed, de boodschap wordt er alleen maar waardevoller op.