Eerste Hulp bij Kwakkelweer: de beste boeken, films en series om lekker binnen voor te gaan zitten

Het zal deze week wellicht niet meer vriezen en dus kan het onmogelijk dooien, maar verder kwakkelt het weer alle denkbare kanten op. Wat ze er dan niet bij zeggen in het weerpraatje, is dat dit het perfecte moment is om u te verschansen in uw zetel met het betere lees- en kijkvoer. Want zoals de weerspreuk zegt: ‘Zie je geen zon door de wolkenbrij, dan spijkert de wijze zijn kennis bij.’ Vandaar: tips van Humo!

De beste boeken van 2023 (tot nu toe): van Ilja Leonard Pfeiffer tot de nieuwe Karin Slaughter

Een nieuwe standaard voor de historische roman, de favoriete Russische schrijver van de Russen en een vermakelijk essay over Reynaert de Vos waar mindere non-fictieschrijvers hun streken bij verliezen.

Er is meer dan Barbenheimer: dit zijn de zes beste films die u op dit moment in de bioscoop kunt zien

Een geweldige avond beleven in het rode pluche als u níet van kapitalistische poppen of moreel verwarde bommenuitvinders houdt? Dat is helemaal geen mission: impossible.

Tom Cruise als actieheld Ethan Hunt in 'Mission: Impossible Dead Reckoning - Part 1'. Beeld Paramount Pictures / Skydance

Van een absurde sketchshow tot een tienerserie van eigen bodem: dit zijn de beste series van het voorjaar op Netflix en co.

Het was, als we ‘Arcadia’ even buiten beschouwing laten, een uitstekend voorjaar voor fictie op tv. Zeker de streamingdiensten brachten de voorbije maanden een hoop sterke reeksen uit. Onze voorlopige top 15 van 2023, met een berg eervolle vermeldingen.

De canon van Humo: wat elke 18-jarige eigenlijk gelezen, geluisterd en gezien moet hebben

Sinds mei is hij er, en hij werd ingehaald als een heilige op een paard: de ‘Canon van Vlaanderen’. Maar hoe kan zo’n canon volledig zijn zónder Kabouter Wesley, de tedere verzen van Joe Roxy en de zwarte corrigeerstift van Guy Mortier? Humo, eeuwig hulpvaardig, gaat drie weken lang op zoek naar een eigen canon: wat hoort er in de rugzak van een 18-jarige te zitten zodat die klaar is om het grote, morsige leven in te stappen? Ook geschikt voor wie zich 18 - of 81 - jaar vóelt.