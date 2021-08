Eerste kijkcijferslag: de Verhulstjes scoren, ‘Villa Zuid-Afrika’ van Kathleen Aerts blijkt flop

Nu het nieuwe tv-seizoen van start is gegaan, wordt er weer gevochten voor elke kijker. Wie doet het goed en wie valt tegen? Humo geeft een dagelijks overzicht. Dit zijn de kijkcijfers van maandag 30 augustus.

De winnaars

- De doldwaze rit vol actie en onverwachte wendingen van Oostduinkerke naar het zuiden van Frankrijk van de familie Verhulst in ‘De Verhulstjes Saint Tropez’ (Play4) werd door ruim een half miljoen Vlamingen gevolgd (509.000). Daarmee deed die reeks het beter dan ‘Snackmasters’ op VTM (431.000) en dan ‘De rechtbank’, waarmee Play4 - toen nog VIER - vorig jaar het seizoen opende (493.000).

- Ook uitstekend begonnen: ‘Het Scheldepeloton’, dat ondanks de stevige concurrentie bijna 300.000 kijkers haalde (295.000) en voor Canvas het best bekeken programma van de avond werd.

- In het begin van de avond blijft Eén redelijk onaantastbaar, dankzij het in beton gegoten trio ‘Het journaal’ (932.000), ‘Iedereen beroemd’ (836.000) en ‘Thuis’ (1.136.000). De vooravond met ‘Dagelijkse kost’ (303.000) en ‘Blokken’ (481.000) hinkt voorlopig wel nog wat achterop.

De verliezers

- ‘Spoed 24/7’ op Eén (715.000) was in primetime wel het best bekeken programma, maar deed het een stuk minder dan de eerste aflevering van ‘Dwars door België’ vorig jaar, die tegen het miljoen aanzat (937.000). Hetzelfde geldt voor ‘Onverwacht’ dat met 511.000 kijkers niet slecht scoorde, alleen had ‘Vive le vélo’ twaalf maanden geleden toen 750.000 kijkers.

- ‘Red Light’ op VTM is met 209.000 kijkers niet echt geweldig gestart, zeker niet voor zo’n prestigieuze en dure dramaserie. Ter vergelijking: ‘Axel gaat binnen’ haalde in 2020 op datzelfde moment bijna het dubbele (388.000).

- ‘Villa Zuid-Afrika’ op VTM2 was vorige week al begonnen om wat voorsprong te nemen op het grote geweld, maar dat heeft niet gebaat. De eerste aflevering had 265.000 kijkers, gisterenavond bleven er daar nog 150.000 van over.

De top 10 van best bekeken programma’s (maandag 30/8)

1 Thuis Eén 1.136.000

2 Het Journaal (19u) Eén 932.000

3 Iedereen beroemd Eén 836.000

4 Spoed 24/7 Eén 715.000

5 Familie VTM 587.000

6 Het Nieuws (19U) VTM 566.000

7 Onverwacht Eén 511.000

8 De Verhulstjes Play4 509.000

9 Blokken Eén 481.000

10 Snackmasters VTM 431.000