Egypte-België leerde ons: het WK komt te vroeg voor Zeno Debast en te laat voor Eden Hazard

Het enige Belgische oefenduel voor het WK in Qatar is op een voor de Rode Duivels gevleide nederlaag uitgedraaid, maar was - zoals dat heet - leerrijk: Qatar komt te vroeg voor Zeno Debast en te laat voor Eden Hazard. Thibaut Courtois hield de schade binnen de perken: 2-1.

Akkoord, Michy Batshuayi claimde al vroeg terecht een strafschop voor een schram op zijn knie, of toch minstens hands van de Egyptische verdediger die hem de doorgang belette. Nog een handvol minuten later trapte hij de bal vanuit ogenschijnlijk buitenspel wilder dan wild tegen de lat in plaats van er rustig ónder. Maar daarmee is wel alles gezegd over het door de Rode Duivels gecreëerde doelgevaar, een fraaie volley van Yannick Carrasco niet te na gesproken, waar de Egyptische doelman een hand voor stak. Aan de overzijde schroeide Thibaut Courtois zijn handen aan twee Egyptische schoten, alvorens zich bij het derde gewonnen te geven.

‘Als je zulke kansen weggeeft tegen een land dat niet eens op het WK staat, mag je je vragen stellen’, wist tijdens de rust Radja Nainggolan, die - nu hij toch niet meer mag voetballen van Antwerp - door VTM als analist was ingehuurd en zo toch minstens 90 minuten lang voor weer een nieuwe frats werd behoed. Naast Jan Mulder gezeten vertelde hij zowaar zinnige dingen, onderwijl aan zijn nagels pulkend, want ook ten DPG-kantore is vapen niet toegelaten. Naar betrouwbare bronnen wisten te melden, zat hij tijdens de wedstrijd meer op zijn telefoon te tokkelen dan naar het scherm te lonken waarop de Rode Duivels die kansen weggaven, maar aan een half oog heeft een kenner genoeg en dat is Nainggolan natuurlijk wel. Een dezer vertrekt hij op vakantie, wist hij bij wijze van uitsmijter nog te melden, en raad eens naar waar? Qatar! Even leek de redding nabij, maar alvast dié hoop drukte het enfant terrible breed grijzend de kop in: nee, Martínez hoefde hem niet te bellen.

Nainggolans woorden waren nog niet koud of het stond al 2-0. Zeno Debast dekte te gretig door, op de middenlijn nota bene, waarna een alerte Egyptenaar dankbaar in zijn rug dook en Courtois kansloos liet. Het was niet Debasts eerste misstap: voor de rust had hij ex-Anderlecht-speler Trézéguet al eens binnendoor laten ontsnappen, wat bij jonge spelers doorgaans als een beginnersfout of jeugdzonde wordt afgedaan, maar op topniveau duur betaald wordt. Stuitte Trézéguet voor de rust nog op last man standing Courtois, na de pauze was het wel raak.

Zonder twijfel is Debast een talentvolle verdediger, maar zijn onverwachte debuut in september tegen Wales en Nederland was al geen onverdeeld succes, en ook in zijn laatste competitieduel met Anderlecht voor de WK-break moest hij in Racing Genk-spits Paul Onuachu zijn meerdere erkennen. In alle drie de wedstrijden was hij rechtstreeks verantwoordelijk voor een tegendoelpunt. Dat kan gebeuren, maar bij recidive wordt het een patroon en dus ook een probleem. De vraag mag stilaan worden gesteld of Martínez de 19-jarige verdediger - én de nationale ploeg - wel een dienst bewijst door hem nu al uit het niets tot een vaste waarde bij de Rode Duivels te bombarderen.

Het Moment

De zeventigste minuut. De radiofonische verbinding vanuit Koeweit - waar de World Cup-generale van België tegen Egypte plaatsvond - met Sporza-stem Peter Vandenbempt had het al helemaal begeven, toen ook de twijfel over de lokale tijdsmeting toesloeg. Zeventig minuten waren immers al weggetikt en nog altijd was Eden Hazard niet gewisseld, terwijl de Real Madrid-bankzitter toch echt niet meer dan zestig minuten aankan als hij van Roberto Martínez in het nationale shirt aan zijn wedstrijdritme mag komen werken.

Edoch, er was niets mis met de tijd in Koeweit: zeventig minuten waren effectief verstreken toen het rugnummer 10 de hoogte in ging en Hazard het veld verliet. Een onvergetelijke indruk had hij in dat dikke uur niet gemaakt. Zo onopvallend zijn prestatie was geweest, zo ijverig had Yannick Carrasco zich getoond. Hazards maatje op links ontpopte zich als de bedrijvigste aller Duivels en vatte zijn prestatie - en daarmee ook ongewild die van Hazard, maar dan omgekeerd - samen: ‘De laatste match voor de beker (met Atlético Madrid, red.) heb ik niet gespeeld. Ik wilde veel lopen vandaag om goed in vorm te zijn.’

Carrasco ís goed in vorm: hij speelde een uitstekende wedstrijd. Maar naar wat Hazard beoogde om in vorm te zijn, is het raden. Lopen laat staan versnellen zat er ook tegen de Egyptenaren niet in. En als wedstrijdritme het probleem is, zal er ook in Qatar niet aan verholpen worden: WK-duels worden gespeeld om te winnen, niet om ritme op te doen. Volgens de bondscoach bloeit Hazard op in de kleedkamer, ligt hij goed in de groep en boezemt hij de tegenstander nog altijd ontzag in. Fair enough, maar pas toen de ingevallen Jérémy Doku zijn duivels ontbond, kropen de Egyptenaren massaal achteruit en zelfs de ook al ingevallen Dries Mertens legde op zijn 36ste meer gretigheid aan de dag dan zijn aanvoerder. Op de koop toe was ook Carrasco na Hazards wissel plots succesvol: hij en Timothy Castagne vonden elkaar wél, en de ingevallen Loïs Openda - ook al scherper dan Batshuayi - rondde hun samenspel sterk af: 2-1.

Woensdag is het voor echt, dan opent België zijn WK tegen Canada. O ja, met ook Leandro Trossard er weer bij, nog zo’n gretige aanvaller.

De Quote

‘We moeten dit niet dramatiseren, maar als we niet beter spelen, wordt het moeilijk op het WK.’ - Thibaut Courtois