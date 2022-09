Eigen Volk Eerst: Vlaming ziet Ella Leyers veel liever dan buitenlandse kansenparel Jan Jaap van der Wal

Het nieuwe tv-seizoen is één week ver, of toch half.

VTM en Play4 brengen hun grote kanonnen namelijk pas vanaf 5 september in stelling en niemand zal zich erover verbazen dat bijvoorbeeld ‘Down the road’ de vloer kon aanvegen met ‘Waarheid, durven of doen’ (211.960‏). Wel opvallend: ‘De Repair Shop’ (669.526) deed het maandag om half tien een stuk beter dan ‘De klim van je leven’ op donderdag rond datzelfde tijdstip (389.000).

‘Homo Universalis’ heeft de stap van korte rubriek naar volwaardig programma goed verteerd: het was met bijna 600.000 kijkers veruit het best bekeken programma op zaterdagavond. Nog een verandering die lijkt aan te slaan: Ella Leyers in ‘De ideale wereld’. Haar debuut werd door 235.813 mensen gevolgd en later op de week haalde ze zelfs 274.644 kijkers: dat is meer dan de hoogste score van ‘De afspraak’ deze week (251.413) en een pak meer dan de 147.431 kijkers die in mei klaar zaten voor het afscheid van Jan-Jaap van der Wal.

Nog nieuw maar buiten de top25: ‘Het jachtseizoen’ op VTM (368.000) en de tweede seizoenen van ‘Klopjacht’ op Play4 (265.149) en ‘Taxi Joris’ op Canvas (281.138).

Top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 26 augustus tot en met donderdag 1 september. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 THUIS EEN 1.087.074‏

2 DOWN THE ROAD EEN 976.781‏

3 OVER ETEN EEN 811.323‏

4 HET JOURNAAL (19U) EEN 810.984‏

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 748.591‏

6 DE NOODCENTRALE EEN 690.537‏

7 DE REPAIR SHOP EEN 669.526‏

8 HET OUDSTE BEROEP EEN 633.762‏

9 SPORTWEEKEND EEN 614.833‏

10 POLITIE 24/7 EEN 608.000

11 FAMILIE VTM 607.822‏

12 HET NIEUWS (19U) VTM 606.644‏

13 FC DE KAMPIOENEN EEN 589.710‏

14 HOMO UNIVERSALIS EEN 585.702‏

15 SWITCH EEN 551.949‏

16 FC DE KAMPIOENEN 4, VIVA BOMA EEN 509.714‏

17 BLOKKEN EEN 485.439‏

18 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 473.135‏

19 DAGELIJKSE ZOMERKOST EEN 467.923‏

20 HET JOURNAAL (13U) EEN 447.386‏

21 PANO EEN 431.219‏

22 TIEN OM TE ZIEN VTM 419.953‏

23 VUELTA EEN 398.122‏

24 VERA EEN 372.099‏

25 FIRST DATES EEN 360.185‏