Eigenlijk kwam die peuter in de zaal bij Theo Maassen nog verdomd goed weg

‘Hoi, hoi! Hoe oud ben jij?’, vroeg Theo Maasen vriendelijk aan de peuter die vrijdagavond bij hem in de zaal in de Arenberg zat. De Nederlandse cabaretier was pas tien minuten bezig met zijn voorstelling ‘Onbekend Terrein’, was net lekker onder stoom gekomen met een schunnig verhaal over zijn verwekking, toen een schriel kinderlachje vanuit het publiek opsteeg. Een peutertje meenemen naar een theatervoorstelling van K3, Metejoor of een zedenprekende Evi Hanssen? Snappen we. Een peutertje tegenover Theo Maassen zetten? Dat is op z'n minst een moedig sociaal experiment.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Beelden tonen hoe Theo Maasen een dreumes de theaterzaal uitzet. Waar? De Arenberg in Antwerpen. Waarom is het opvallend? Dapper, je peutertje meeslepen naar de niemand ontziende comedian.

‘Ik wil heel vriendelijk blijven,’ vertelt Maassen op de beelden van het incident die gisteravond online verschenen, waarna hij peuter en ouders inderdaad vriendelijk maar kordaat sommeert om de zaal te verlaten. Ze konden hun geld bij de kassa terugvragen. ‘Wat een fucking idee dit,’ laat de cabaretier nog enigszins verbijsterd vallen. Na bijna dertig jaar op het podium lijkt het een evidentie dat de gemiddelde voorstelling van Maassen niet zo'n ontzettend geschikt materiaal voor tere kinderharten is.

‘Dat kind de zaal uitsturen, was natuurlijk terecht, maar ook wat hard en ongemakkelijk,’ vertelt een collega die vrijdag op de eerste rij zat. ‘Ik weet niet of veel comedians dit zouden durven.’

Dat Maassen dit wél durfde, hoeft evenwel geen verbazing te wekken. In 2008 werd hij boos omdat een fotograaf beelden maakte tijdens zijn show, waarvoor hij geen toestemming had gegeven. Hij gooide haar camera stuk, waarna de fotograaf huilend de zaal verliet. Toen enkele bezoekers hem daarop aanspraken, vroeg hij of iedereen die het er niet mee eens was onmiddellijk de zaal kon verlaten. Twee jaar later reageerde Maasen al een stuk gematigder toen andere fotograaf bleef flitsen vanuit de zaal: hij zette de man de zaal uit. In 2009 stuurde hij ook een bezoeker weg omdat die te druk was met zijn telefoon, in 2013 schrapte de cabaretier een volledige voorstelling in Tilburg omdat de organisatie geen smartphoneverbod wilde handhaven. De cabaretier is ondertussen ouder en misschien ook wat milder geworden, maar toch: je moet het maar durven, je peutertje meenemen naar een voorstelling van Maassen.

Misschien nóg gevaarlijker: de lefgozer die vrijdag op het theaterbalkon zat en besloot zijn smartphone boven te halen om de beelden hieronder te draaien. We hadden graag de reactie van Theo dáárop gezien.