Eind goed, al goed: ‘Ik gun elke vrouw een orgasme’

In de Nederlandse romantische komedie ‘Happy Ending’, nu op Netflix, hoopt Luna (Gaite Jansen) haar seksleven met Mink (Martijn Lakemeier) nieuw leven in te blazen door middel van een triootje. Maar dat leidt enkel tot nog meer problemen.

GAITE JANSEN «Luna en Mink zijn al een jaar gelukkig samen. Alleen: Luna heeft al die tijd haar orgasmes gefaket. En ze weet niet hoe ze dat aan Mink moet vertellen. Haar vriendinnen denken dat een derde persoon in bed iets kan losmaken, waarop Luna ene Eve uitnodigt voor een avontuurtje.»

HUMO Eve, gespeeld door Joy Delima (‘Dirty Lines’), verandert Luna’s blik op seks.

JANSEN «Tijdens het triootje vraagt Eve aan Luna: ‘Vind je dit lekker?’ Luna weet niet wat haar overkomt: die vraag heeft Mink haar nog nooit gesteld! Eve praat open en eerlijk over haar gevoelens en verlangens, in tegenstelling tot Luna, die anderen altijd wil pleasen. Luna vertelt tal van kleine leugentjes. Zo durft ze niet te bekennen dat ze Minks lievelingsnummer haat, of dat ze oesters afschuwelijk vindt. En natuurlijk bestelt Mink daardoor vaak oesters op restaurant. Een leugen kan nog zo onschuldig lijken, je moet ze ook volhouden.»

HUMO Joy Delima is naast actrice ook columniste. Zij riep in de Volkskrant op om te stoppen met het faken van orgasmes. Wat vind jij?

JANSEN «Ik gun elke vrouw een orgasme. Ik zie gefakete orgasmes als een symptoom van een groter probleem: taboes in bed. Wie zich veilig voelt bij de ander en zich durft open te stellen, voelt niet de nood om te doen alsof. Door ‘Happy Ending’ heb ik mijn eigen gedrag onder de loep genomen. Dat was ook de bedoeling van regisseuse Joosje Duk: ze wilde een romantische komedie maken die ook tot denken aanzet.

»Mag ik Joosje even de hemel in prijzen? Zij wist precies wat ze wilde, maar stond ook open voor onze inbreng. Ik voelde me zelden zo betrokken bij het maken van een film. We hebben ons echt geamuseerd tijdens de opnames, en dat voel je als kijker.»

HUMO Hou jij van romantische komedies?

JANSEN «Ik kan er op tijd en stond wel van genieten. Een klassieker zoals ‘Love Actually’ laat mij helemaal wegsmelten. Maar ik varieer graag. Binnenkort kun je me zien in de nieuwe film van de makers van ‘New Kids’. Iets helemaal anders, dus (lacht).»

‘Happy Ending’ is nu te zien op Netflix.