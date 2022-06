Eindelijk nieuwe afleveringen van ‘Peaky Blinders’: dit moet u weten voor u aan het zesde seizoen begint

Toen ‘Peaky Blinders’ en de bende rond Tommy Shelby voor het laatst op Netflix te zien waren, was de eerste lockdown net begonnen. Een heel ander tijdperk met andere woorden, dus kan een terugblik van pas komen voor wie nu het zesde en laatste seizoen aanvat. Wat gebeurde er in seizoen vijf en hoe gaat het verder?

De strijd tegen het fascisme

Seizoen vijf van ‘Peaky Blinders’ draaide voor een belangrijk deel rond Oswald Mosley, een politicus die eind jaren 20 in het Verenigd Koninkrijk een fascistische partij opricht. Tommy, ondertussen zelf lid van het parlement, ziet als veteraan van WO1 de groeiende populariteit van Mosley met lede ogen aan en probeert hem tegen te houden. Uiteindelijk beraamt hij een moordcomplot, maar dat mislukt volledig en Tommy (Cillian Murphy) moet op de vlucht slaan - in het slot lijkt hij zelfs van plan om zelfmoord te plegen. In het zesde seizoen vinden we Tommy terug in de VS, waar hij wil profiteren van de zakelijke mogelijkheden die het einde van de Drooglegging biedt. Maar ook daar zijn de fascisten aan een opmars bezig.

Tommy versus Michael

Wanneer bij de start van het vorige seizoen - we schrijven oktober 1929 - de beurs op Wall Street crasht, verliest de Shelby-familie een aanzienlijk deel van haar fortuin. Grote schuldige is Michael, die de belangen in de VS behartigde en tegen het advies van Tommy hun aandelen niet op voorhand had verkocht. Michael krijgt bij zijn terugkeer in Birmingham van Tommy de leiding over de nieuwste lucratieve bedrijfstak van de Peaky Blinders - opiumhandel - maar onder invloed van zijn vrouw Gina (Anya Taylor-Joy, sindsdien wereldberoemd geworden dankzij ‘The Queen’s Gambit’) probeert hij een coup te plegen. Hij faalt en Tommy stuurt Michael en Gina weg, maar in het zesde seizoen bereikt hun rivaliteit een nieuw hoogtepunt.

De dood van ‘Aunt Polly’

Elizabeth Shelby was schatkistbewaarder en officieuze bazin van de Peaky Blinders, nadat ze tijdens WO1, in de afwezigheid van de mannen, de leiding over de familie had overgenomen. In het vijfde seizoen geeft ze Tommy - haar neef - de toestemming om in de opiumhandel te stappen, als in ruil Michael - haar zoon - een tweede kans krijgt na het Wall Street-debacle. Na de mislukte coup van Michael voorspelt ze dat de strijd voor een van de twee mannen de ondergang zal betekenen en neemt ze uiteindelijk ontslag uit de Peaky Blinders. De oorlog tussen Tommy en Michael in seizoen zes zal ze echter niet meer meemaken: Helen McCrory, die Elizabeth vijf seizoenen lang gestalte gaf, is vorig jaar immers gestorven. Samen met de actrice sterft ook het personage, en de manier waarop ‘Aunt Polly’ aan haar einde is gekomen, speelt een belangrijke rol in het verhaal.

Dit is niet het definitieve afscheid

Mocht u zich afvragen of het zesde seizoen wel de moeite loont: enkele maanden geleden liep de reeks al op de BBC - samen met Netflix producent - en de reacties waren erg enthousiast: op Rotten Tomatoes heeft jaargang zes zelfs een score van honderd procent. Nog goed nieuws: ook na dit seizoen is het nog niet voorbij, want bedenker Steven Knight is nog niet klaar om een punt te zetten achter ‘Peaky Blinders’. Als Covid-19 niet voor zoveel vertraging en extra kosten had gezorgd, had hij wel een zevende seizoen gemaakt, vertelde hij al aan het magazine Empire, maar nu komt er minstens nog een film - gepland voor 2023 - en wellicht nog een spin-off. ‘Ik beschouw het zesde seizoen gewoon als het einde van nieuw begin’, aldus Knight. En u?