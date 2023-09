Eindelijk prijkt er nog eens een serie écht verdiend bovenaan de Netflix-ranglijst

De populairste films op Netflix

1 The Ruins (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

2 Choose love

3 Jack Reacher: Never go back (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

4 Jack Reacher

5 Happy Ending

6 The Grinch

7 You are so not invited to my bat mitzvah (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

8 En dag och en halv

9 Incident in a ghostland

10 Heart of Stone (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)