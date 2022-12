‘Eindeloos palaveren over tijdloze muziek,’ zo omschreef Michèle Cuvelier haar ‘De tijdloze’. Meer hoeft dat soms niet te zijn

Matthijs van Nieuwkerk probeerde vorig jaar met ‘Popquiz’ op VTM tevergeefs een succesvol muziekprogramma in Vlaanderen uit de grond te stampen, maar ‘De tijdloze’ bewees enkele maanden later dat muziek op tv wél kan werken. Studio Brussel en Canvas hadden de handen in elkaar geslagen voor een muziektalkshow die tegelijk hartelijk, interessant en begeesterd was. Geen gelukstreffer, zo blijkt nu na aanvang van de tweede jaargang.

Studio Brussel verzamelt al sinds 1987 de 100 beste nummers aller tijden in ‘De tijdloze’, een lijst die voor menig muziekliefhebber bij oudejaarsavond hoort zoals fondue en vuurwerk. U hoeft echter geen kenner van ‘De tijdloze’, of een muziekexpert tout court, te zijn om u tijdens het bijhorende Canvas-programma te amuseren. De lijst is vooral een excuus om te praten over bekende en minder bekende klassiekers, van Fleetwood Mac over Nick Cave tot Bon Jovi.

Gastvrouw Michèle Cuvelier en haar sidekicks hebben de succesformule nauwelijks veranderd. Bent Van Looy was weer de professor met kleurrijke sokken van dienst, die de muziekgeschiedenis becommentarieert zoals Peter Van de Veire het Eurosongfestival: ‘2022 was het jaar van Kate Bush, de bejaarde elf die twee miljard heeft verdiend aan ‘Running Up That Hill’ in ‘Stranger Things’.’ Lara Chedraoui van Intergalactic Lovers maakte mooie reportages over muzikale trekpleisters in en rondom New York, zoals het befaamde Hotel Chelsea of Bruce Springsteens hometown nabij Asbury Park.

Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies mocht een uurtje uit de dwangbuis. Lennert hielp eerst een veelvoorkomende vergissing uit de wereld: ‘Ik ben dus niet Leonard Cohen, hé.’ Hij toonde vervolgens zijn grenzeloze barmhartigheid door beroemde artiesten een handje te helpen. Hij zette bijvoorbeeld, al prutsend aan zijn keyboards, ‘Africa’ van Toto in een triestige toonaard, want triestige songs scoren nu eenmaal beter in de ‘Tijdloze’-lijst dan vrolijke. ‘Alsjeblieft, graag gedaan,’ sloot Coorevits zijn sympathieke masterclass af.

Alex Callier van Hooverphonic was bovendien een voorbeeldige gast, die ter verklaring van zijn liefdesliedjes ‘Mad About You’ en ‘Eden’ zonder schroom zijn exen bij naam begon te noemen. Hij vertelde met glazige ogen over hoe belangrijk muziek was voor de band met zijn vader, en over die keer dat Lou Reed achter hem in een concertzaal lag te snurken: ‘Toen hij wakker schoot, riep hij: ‘Kom, we zijn naar de McDonalds!’’

In Nederland zendt NPO al 20 jaar tijdens de kerstvakantie ‘Top 2000 à Go-Go’ uit, naar aanleiding van de Top 2000 op NPO Radio 2 – Matthijs van Nieuwkerk was tot voor kort presentator. Of ‘De tijdloze’ op Canvas ook zo’n lang leven beschoren zal zijn, valt nog te bezien, maar ik ben er vooralsnog niet op uitgekeken. ‘De tijdloze’ was wederom gezellig, maar nooit nietszeggend, en leerrijk, maar nooit belerend. ‘Eindeloos palaveren over tijdloze muziek,’ zo omschreef Cuvelier tijdens de uitzending haar eigen programma. Meer hoeft dat soms niet te zijn.

‘De tijdloze’

Tot vrijdag elke avond om 20.30 op Canvas en VRT MAX.