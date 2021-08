‘El Reino’ op Netflix is niet enkel spannend, maar biedt ook een interessante inkijk in de Argentijnse cultuur

De Argentijnse Netflix-serie ‘El reino’ toont een wereld waarin god en duivel maar moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. In acht afleveringen wordt de scheidingslijn tussen goed en kwaad langzaam zichtbaar.

‘El reino’ is een tragedie vol misverstanden. Het grootste misverstand vindt plaats in de eerste aflevering: een verwarde man doodt op een verkiezingsbijeenkomst één van de presidentskandidaten. Als snel wordt echter duidelijk dat niet de politicus, maar diens tweede man, de beroemde evangelist Emilio Vásquez, het doelwit was. Deze vergismoord zet een hele reeks gebeurtenissen in gang: niet alleen moet er een nieuwe presidentskandidaat worden aangewezen, ook opent de aanslag een beerput die partij en kerk met alle middelen gesloten probeerden te houden. Zowel rechercheur van dienst Roberta (die tussen de bedrijven door worstelt met een onvervulde kinderwens – hebben we dat al niet een keer te vaak gezien?) als de tot politiek assistent opgeklommen ex-crimineel Julio zetten alles op alles om de waarheid te achterhalen. Uiteraard stuiten ze daarbij op een eindeloze reeks intriges.

Voor Europese kijkers is ‘El reino’ niet alleen een spannende serie, maar ook een interessant inkijkje in de Argentijnse cultuur. Niet dat het koningsdrama een realistisch beeld geeft van het dagelijks leven van de doorsnee Argentijn, maar het toont wel de wonderlijke verwevenheid van religie met het dagelijks leven, zoals we die hier nauwelijks nog kennen. Soms doet de serie hierdoor ongeloofwaardig aan, maar tegelijkertijd wordt de diepe maar gespannen verhouding tussen geloof en maatschappij inzichtelijk gemaakt. ‘El reino’ toont bovendien religie in al haar facetten en functies, van het praktische tot het mystieke, van de reddingsboei tot de gesel.

‘El reino’ zit ramvol verwijzingen naar de heilige schrift. Voor wie niet zo bijbelvast is, zijn die verwijzingen in dikke klodders verf aangebracht, zodat ze bijna niet te missen zijn. Het gebrek aan subtiliteit – ook terug te zien in het melodramatische spel en de kitscherige aankleding (donder en bliksem!) – maakt deze serie soms wat potsierlijk, maar is desalniettemin effectief: het zet de kijker aan het denken over thema’s als moraal, verleiding en trouw. Zo wordt ‘El reino’ een lens waardoor we onze eigen wereld vanuit een nieuw perspectief kunnen bekijken.