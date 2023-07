‘Eldorado’, over de lgbtq+-gemeenschap in nazitijd, is een dijk van een docu

Als het leven onder het naziregime voor één bevolkingsgroep geen pretje was, joden, politieke dissidenten, zigeuners, mensen met een handicap en getuigen van Jehova daargelaten, dan wel voor de lgbtq+-gemeenschap. Deze vervolging bleef lange tijd onderbelicht doordat vanaf 1939 hele alpen aan lijken haar grotendeels aan het zicht onttrokken, maar krijgt in de Netflix-documentaire ‘Eldorado: Everything the Nazis Hate’ de aandacht die ze verdient.

Eerst een groot minpunt: wat een vreselijke ondertitel heeft men deze uitstekende documentaire op de jas genaaid. ‘Alles wat de nazi’s haten’? ‘Alles wat de nazi’s níét haten’ zou specifieker zijn geweest, voor een krankzinnigere docu bovendien. Het enige wat de nazi’s niet haatten, was de haat zelf.

De vervolging van 100.000 homoseksuelen, van wie er zo’n 50.000 tot gevangenisstraffen werden veroordeeld, is natuurlijk verschrikkelijk, om nog te zwijgen van de 3.000 tot 9.000 onder hen die in concentratiekampen omkwamen. Het getuigt echter van weinig respect voor bijvoorbeeld de Roma, van wie er volgens de allervoorzichtigste schattingen 250.000 door de nazi’s werden uitgeroeid, om de lgbtq+-gemeenschap als die ‘alles’ te omschrijven. Het mag een detail lijken, het is dat niet voor de nakomelingen. Maar laten we leed niet tegen leed afwegen; tenslotte was ieder slachtoffer van de nazi’s er een te veel.

Het Eldorado uit de titel slaat op de gelijknamige nachtclub in het Berlijn van de jaren 20 en 30 en is in tegenstelling tot de ondertitel perfect gekozen: de bar was een lgbtq+-paradijs, een vrijhaven, ergens waar deze mensen konden zijn wie ze diep vanbinnen waren, en een uitstekend kruispunt voor de verschillende verhalen die regisseur Benjamin Cantu vertelt.

Lees ook Het Vlaanderen Feest!-concert had drie Niels Destadsbaders, maar miste een rafelrand aan de leeuwenvlag ★★★☆☆ Thrillerserie ‘Fatal Seduction’, nu de best bekeken titel op Netflix, wil wel héél graag wat bloot vlees laten zien ½☆☆☆☆ ‘Met vier in bed’ op VTM: Els was een lichtpunt, zij het telkenmale geheel verduisterd wanneer haar moeder Michelle in beeld was ★★★☆☆

Zo is er dat van Charlotte Charlaque en Toni Ebel, twee van de eerste transvrouwen die onder toezicht van de revolutionaire seksuoloog Magnus Hirschfeld een geslachtsoperatie ondergingen én overleefden. Ook de wereldberoemde tennisser Gottfried Von Cramm komt aan bod, die de veroordeling voor zijn geaardheid ook lang na het naziregime niet van zijn strafblad kreeg geveegd. Of Ernst Röhm, de homoseksuele leider van Hitlers Sturmabteilung, een veredelde knokploeg die op haar ‘hoogtepunt’ ruim 4 miljoen leden telde. Alleen de 102 jaar oude componist Walter Arlen, die zelf moest vluchten voor vervolging, valt er een beetje tussen, omdat hij niets met de Eldorado te maken heeft gehad, al neemt dat niet weg dat zijn verslag over het leven als homo onder Hitler bij momenten naar de keel grijpt.

Cantu weeft de verhalen vakkundig door elkaar en doorspekt ze, naast met historisch beeldmateriaal en interviews, ook met nagespeelde sfeerbeelden. Zoiets levert doorgaans eerder knullige verkleedpartijtjes op die de kijker net uit het verhaal trekken, maar die worden in dezen wonderwel vermeden. Goed, de scènes in de Eldorado hebben een hoog Gatsby-gehalte, zoals bij wet verplicht lijkt wanneer het gaat over amusement in de jaren 20, maar blijkens de getoonde foto’s en zelfs videobeelden uit die tijd was de sfeer er ook daadwerkelijk erg glamoureus en uitgelaten.

‘Eldorado’ slaagt erin om al die verschillende disciplines – talking heads, archiefbeelden, re-enactment en sfeerschepping – harmonieus in elkaar te laten overgaan en verdient alleen al voor zoveel metier lof. Dat het dat doet ter nagedachtenis van enkele ontzettend dappere mensen strekt nog meer tot eer. Een dijk van een docu.