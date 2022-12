Elke aflevering van ‘Season of Sex’ draait om een poging om op een andere manier klaar te komen

Daags voordat de VRT bekend maakte dat de website vrttaal.net verdwijnt en mensen voor taaladvies elders hun heil moeten zoeken, verscheen op VRT MAX ‘Season of Sex’, een nieuwe reeks die jongeren en adolescenten wil bijbrengen wat goede seks nu precies inhoudt. Een beter seksleven boven correct taalgebruik: ook dat is blijkbaar de openbare omroep anno 2022.

‘Ben ik de enige die haar knuffel moet verkrachten om klaar te komen?’, zegt Lou bij de start van ‘Season of Sex’ tegen Paolo, haar ‘roommate’ die haar net heeft betrapt terwijl ze de hand aan zichzelf sloeg. Omdat de jongedame de vraag niet in Paolo’s gezicht stelde maar tegen de lens van zijn smartphone en de kerel nogal schofterig haar tirade online heeft gegooid, weet ‘s anderendaags Lou’s hele omgeving dat ze moeite heeft om in het bijzijn van iemand anders een orgasme te bereiken. Ze besluit van de nood een deugd te maken en start een ‘sexperiment’: voor het nieuwe jaar is ingeluid - een paar weken verder in de tijd - wil ze ‘keihard klaarkomen, met een mens van vlees en bloed’, en haar ongetwijfeld exponentieel groeiende aanhang online krijgt updates over haar exploten tussen de lakens.

Maar tussen Lou’s droom en de daad staan praktische bezwaren in de weg en ook een hoop gestuntel, ‘awkard’ momenten met lichaamsdelen die niet meewerken en richtlijnen in bed die niet goed worden opgevolgd. ‘Season of Sex’ wil immers een tegenwicht bieden voor alle onrealistische seks die jongeren vandaag ingelepeld krijgen via die filmpjes waar de paus zo hard tegen is en tonen hoe het er echt aan toe gaat. Vooral vanuit een vrouwelijk perspectief: in haar zoektocht naar een orgasme moet Lou in de eerste plaats afrekenen met jongens die geen oog hebben voor wat zij wil, met haar schroom om eisen in bed te stellen en met de schaamte die ze voelt wanneer ze de seksgodin in haar de vrije loop laat. Het is een nobel streven van de makers maar het komt er niet helemaal uit, omdat de reeks - een beetje zoals slechte seks - niet lang genoeg duurt.

‘Season of Sex’ richt zich op jongeren en jonge adolescenten en bestaat daarom uit zes afleveringen die telkens rond het kwartier afklokken. Dat is enerzijds een kwalijke onderschatting van wat een jong publiek, dat reeksen als ‘Sex Education’ of ‘Euphoria’ opvreet, aankan maar zorgt er anderzijds ook voor dat het concept belangrijker wordt dan de personages. Eigenlijk draait elke aflevering om weinig meer dan een poging van de jongedame om op een andere manier een hoogtepunt bereiken: Lou heeft een onenightstand. Lou test of een trio iets voor haar kan betekenen. Lou probeert de vrouwenliefde uit. Lou kijkt of de ‘slow burn’ uit ‘Bridgerton’ werkt, samen met haar semi-vriendje Sam (Nathan Bouts, ook te zien in het al even expliciete ‘2DEZIT’ en dus op zijn minst aan een opmerkelijk jaar bezig). Vervelend wordt het nooit maar je krijgt ook een oppervlakkigheid waar je net meer diepgang zou verwachten.

Er zitten zeker goede dingen in de serie. Maimouna Badjie heeft als Lou een naturel die je niet vaak ziet in Vlaamse reeksen. De seksscènes zijn ongedwongen en voelen nooit geforceerd of sensationeel aan, zelfs niet - ja, hier worden grenzen verlegd - wanneer Lou een jongen een pijpbeurt geeft en het resultaat in het dichtstbijzijnde kopje spuwt. En als ‘Season of Sex’, zoals de makers wensen, ooit gebruikt wordt tijdens de seksuele voorlichting op school, krijgen tieners alvast iets te zien dat stukken beter is dan de klinische filmpjes die wij als scholier ooit over ons heen kregen en waarvan sommige fragmenten nog steeds opduiken in onze nachtmerries. Maar met iets meer geduld en liefde had de reeks een bevredigender resultaat bereikt.