De mensen die tv maken in dit land hebben ooit beslist: de vrijdag is voor de commerciële omroep, de zondag is voor de openbare en naar de zaterdag slaan we wel een slag. Na eindeloos veel reeksen over buitenlandse dierentuinen, buitenlandse luchthavens en de behoorlijk binnenlandse ‘F.C. De Kampioenen’ steekt Eén een nieuwe spade in het braakland door ‘Homo universalis’, de uitsmijter van ‘Iedereen beroemd’, tot een volwaardig programma te bombarderen.

Voor wie de afgelopen jaren liever Netflix of ‘Terzake’ keek: in ‘Homo universalis’ nemen honderd Vlamingen het tegen elkaar op in opdrachten die vaak wat behendigheid en soms wat geluk vergen. Na negenennegentig van die leutige karweien krijgt de overblijver een jaar gratis vakantie, al de rest wordt door voice-over Walter Grootaers naar buiten gebulderd met de woorden: “Zo word je geen homo universalis. Tot nooit meer.”

Dat is geen grootse televisie, maar het probeert het ook niet te zijn. Daarom is het goeie televisie: niet zo glimmend als elke vrijdagse talentenjacht waarvan ik de winnaar nog voor de aftiteling vergeten ben, niet zo prestigieus als elk zondags feuilleton op Eén probeert te zijn. Maar zoals het gaat in tijden van recyclage en bloedarmoede: geef de zenderbazen een geinige rubriek en ze pakken een programma van drie kwartier.

De eerste aflevering van ‘Homo universalis' nieuwe stijl vond ik een minuut of tien te lang duren en door de vaste zinnetjes van Grootaers voelde ze aan als een compilatie, maar op z’n langst heeft dit programma ook één grote troef: er is net wat meer ruimte om de kandidaten te leren kennen. De gepensioneerde Mon, die carpoolt met Freddy en sneuvelt na een wedstrijdje buikschuiven. Rena die op huwelijksreis wil gaan als ze wint, Henok die ervan droomt om zijn roots achterna te reizen naar Ethiopië, het vader-dochterduo Yves en Koro en Francis, de timmerman met wie je mee opgelucht ademhaalt als hij zijn beroepseer redt door zestien spijkers op een zeventiende te balanceren.

Want dat krijg je dus: empathie, en voor je het weet valt er een nondedju van tussen je tanden als Rena afvalt na een opdracht over showbizzroddels met Wendy Van Wanten. Je ziet Yves als 92ste sneuvelen en denkt: ah, hij gaat ons Koro moeten trakteren, ze gaan er toch maar deugd van hebben.

“Amai jong, je moet er maar opkomen”, bedacht ik me bij bijna alle spelletjes, gaande van ‘prik een ballon kapot en zoek in de vallende snippers je eigen nummertje’ tot ‘blaas bloem uit een kom tot je op de bodem een code ziet waarmee je jezelf kan losmaken’. Elke opdracht van ‘Homo universalis’ is origineler dan ‘vogel met een influencer op een van alcohol vergeven eiland’ en is nog betere tv ook. “Amai jong, je moet er maar opkomen”, ik kan me zelfs niet meer herinneren wanneer ik dat voor het laatst nog eens van een Vlaams tv-programma heb gezegd. Niet dat ik mijn wilde zaterdagse plannen in kroegen en cafés nu ga laten vallen voor ‘Homo universalis’, maar als ik per toeval op het juiste moment horizontaal lig, zal ik graag kijken.