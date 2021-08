Ella Leyers, Jill Peeters en Dexter Morgan: het laatste nieuws uit televisieland

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Ella Leyers neemt de hoofdrol op zich in de nieuwe Streamz Original ‘Storm Lara’, een vierdelige dramareeks. In de trailer zien we Lara (Ella Leyers) en Rafik (Wouter Hendrickx) die zich in de radiostudio klaarmaken om hun luisteraars door een stormachtige nacht te gidsen. Een mysterieuze beller (Anemone Valcke) doet de gemoederen hoog oplaaien in de studio en Lara’s karakter zal op de proef gesteld worden.

De reeks is aangekondigd als een ‘spannende thriller’ en werd geregiseerd door Kadir Ferati Balci (‘Cold Courage’), met een scenario van Daan Gielis (‘La Holandesa’). Andere bekende namen in de serie zijn Wouter Bruneel, Gilles De Schryver, Jennifer Heylen, Manou Kersting, Peter Gorissen, Steve Geerts en Dempsey Hendrickx. ‘Storm Lara’ is vanaf 23 augustus te zien op Streamz.

Jill Peeters maakt een reeks over klimaatwetenschap

Op Twitter heeft Jill Peeters verteld over haar plannen rond een reeks over klimaatwetenschap, waar ze duidelijk erg enthousiast over is. ‘Dit najaar op Canvas: ‘Wat houdt ons tegen’, mijn vijfdelige reeks met een topredactie én een toppanel van experts én inspirerende voorbeelden’, zo schrijft Peeters op het sociale medium. ‘We zijn nu hard aan het werken om alles te puzzelen en te monteren. Om alles helder te krijgen voor alle wel- en niet-geïnteresseerden.’

Vorig jaar zei ze al dat ze het programma zou maken. Peeters was bijna twintig jaar de weervrouw van VTM. In die periode groeide ze ook uit tot een expert in het helder uitleggen van de wetenschap van het klimaat en de complexiteit van de natuur. Peeters ontving al verschillende prijzen voor haar werk.

Volwaardige trailer van nieuwe seizoen ‘Dexter’

Na ontelbaar veel ultrakorte en nietszeggende teasers heeft Showtime ein-de-lijk een echte trailer gelost voor het langverwachte negende seizoen van ‘Dexter'. Opvallend: ‘Dexter: New Blood’ speelt zich af in New York, tien jaar na het einde van de oorspronkelijke reeks. Seriemoordenaar Dexter Morgan heeft zijn geliefde Miami achter zich gelaten en probeert onder het pseudoniem Jim Lindsay en probeert een nieuw leven op te bouwen zonder zijn dark passenger.

In de trailer zien we Dexter bij zijn therapeut, die hem vraagt ​​hoe hij zich nu voelt. ‘Het is een wervelwind geweest’, verzucht Dexter. Later zien we hem geweren en messen opzij (of klaar?) leggen en horen we hem vertellen over een dwang die te sterk is om te negeren. Het laatste shot van de trailer toont bloedspatten in de sneeuw, die iemand met een schop probeert te begraven.

Het nieuwe seizoen is in november te zien in de VS, voor ons land is nog niet bekend waar en wanneer de reeks te zien zal zijn.