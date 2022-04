Ella Leyers vervangt Jan Jaap van der Wal als host van ‘De ideale wereld’

We hebben er lang op moeten wachten, maar er is een opvolger voor Jan Jaap van der Wal als host van ‘De ideale wereld’ en die luistert naar de naam Ella Leyers. De actrice werkt al twee jaar bij het satireprogramma en verhuist vanaf volgend seizoen van de sketchdecors naar de presentatiedesk. ‘‘Als ik het niet doe, zal ik dan jaloers zijn op mijn vervanger?’, vroeg ik me af. Het antwoord was ja, en dus ben ik gesprongen.’

‘De ideale wereld’ heeft een nieuwe host gevonden in eigen rangen. Ella Leyers zal vanaf volgend seizoen Jan Jaap van der Wal vervangen, die in november vorig jaar aangaf dat hij eind mei de show zou verlaten. Leyers, als actrice bekend van onder meer ‘Tegen de sterren op’, ‘Professor T’ en ‘Storm Lara’, werkt al twee jaar als sidekick in het satireprogramma. ‘Ik amuseer mij al twee jaar als actrice bij ‘De ideale wereld’, dus toen ze mij vroegen om ook te presenteren, wist ik waar ik terecht zou komen. Dan heb ik mezelf de vraag gesteld: ‘Als ik het niet doe, zal ik dan jaloers zijn op mijn vervanger?’ Het antwoord was ja, en dus ben ik gesprongen.’

Lees ook De 7 Hoofdzonden van Ella Leyers: ‘Stel je voor dat we helemaal niet gulzig of ijdel of onkuis waren: hoe saai zou het leven dán zijn!’

Het nieuws werd in de aflevering bekendgemaakt aan de hand van een filmpje. Daarin had Leyers voor zichzelf een film noir aankondiging uitgewerkt, die helaas verstoord wordt door Lukas Lelie in een kostuum van Hagrid, de reus uit ‘Harry Potter’.

Leyers neemt de fakkel over van Jan Jaap van der Wal, die in 2018 Otto-Jan Ham opvolgde. Van der Wal had eerder al aangegeven ‘uitgeleerd’ te zijn bij het programma. ‘Ik ben zeer vereerd dat één van de grappigste mensen die ik ken de fakkel van ‘De ideale wereld’ gaat overnemen. Ella kan met haar stijl en ideeën de show weer een andere kant op schoppen en dat lijkt me heel gezond. Ik denk dat we een serieuze stap zetten richting ideale wereld.’