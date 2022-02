Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst: ‘Na zijn scheve schaats heb ik me niet onmiddellijk weer in zijn armen gestort’

Vanavond beginnen ‘De Verhulstjes’ al aan hun derde seizoen. Achter elke man staat een pratende hond, maar in het geval van pater familias Gert Verhulst zorgt ook Ellen Callebout dat het huishouden waar dan ook - Oostduinkerke, Saint-Tropez of Antwerpen - gesmeerd loopt. Humo sprak haar drie jaar geleden, toen ze nog niet de ‘vrouw van’ maar gewoon de ‘vriendin van’ was. ‘Ze zeggen dat geld macht is en dat macht erotiseert, maar ik vind het omgekeerde onaantrekkelijk: een partner die geen roste frank heeft.’

HUMO Hoe heb je Gert Verhulst eigenlijk leren kennen?

Ellen Callebaut «In mijn zaak. Ik baatte Le Grand Café in Blankenberge uit. Elk jaar waren er zomershows van Studio 100 in het casino en af en toe sprong Gert binnen. Na een tijdje viel het me op dat hij nogal vaak langskwam – ’s morgens, ’s middags én ’s avonds (lacht). We leerden elkaar kennen en hij begon te flirten: wat plagen, een beetje teasen... Ik vond dat niet onaangenaam en speelde het spel mee. Ik was toen single.»

HUMO Was hij jouw type?

Callebout «Ik heb niet echt een type. Mijn vorige lief was een surfer, zo’n bruingebrande beach boy – je kon hem zo uit ‘Baywatch’ plukken. Gert gruwt al als er zand tussen zijn tenen zit. Bij hem viel ik vooral voor zijn persoonlijkheid. Hij is een grappige, intelligente man die mij iets kan bijbrengen. Dat maakt mijn leven met hem zo boeiend. Een partner hoeft niet altijd je type te zijn, hij moet je kunnen triggeren.»

HUMO Hoelang heeft het flirten geduurd?

Callebout «Drie maanden. Hij pakte het rustig aan: ik herinner me dat hij me uitnodigde voor een première van Studio 100, maar dat er achteraf niks is gebeurd. We zijn nog een paar keer gaan eten en van het één kwam het ander. Onze relatie is wel lang onder de radar gebleven. Het heeft zeker een jaar geduurd vóór we als koppel naar buiten traden. Alleen onze dichtste vrienden wisten het.»

HUMO Is Gert galant?

Callebout «Zeker en vast. Hij doet de deur voor me open en op de trap loopt hij voor me uit. (Twijfelt) Dat is toch de etiquette, hè? Zo kan de man niet onder de rok van de vrouw kijken. Of moet hij achter haar lopen om haar op te vangen als ze valt? Oei, ik weet het niet meer (lacht). Maar hij is geen romanticus die uitpakt met cadeautjes tussen rozenblaadjes en brandende kaarsen. Als hij me een geschenk geeft, doet hij dat impulsief. Dan zitten we in een tearoom een pannenkoek te eten en zegt hij plots: ‘Ik heb zin om iets te kopen voor jou.’ En dan stapt hij aan de overkant van de straat een boetiek binnen en komt hij met een handtas of een sjaal terug.»

Beeld Koen Bauters

HUMO Wat heb je gestudeerd?

Callebout «Ik ben naar de sporthumaniora geweest. Mijn ouders hadden graag gewild dat ik licentiate lichamelijke opvoeding werd, maar op mijn 18de ben ik in de horeca gaan werken. Ik wilde op mijn eigen benen staan: geld verdienen, een auto hebben. Het West-Vlaamse ondernemerschap, zeker? Ik heb goed mijn brood verdiend.»

HUMO En nu ben je samen met een vermogend man. Maakt dat hem extra aantrekkelijk?

Callebout «Men zegt dat geld macht is, en dat macht erotiseert… (Aarzelend) Mij lijkt het omgekeerde onaantrekkelijk: een partner die geen roste frank heeft. Maar ik ben nooit doelbewust achter een rijke man aan gegaan. Ik verdiende zelf genoeg en ik had alles wat ik wilde. Een rijke partner is mooi meegenomen, maar daarvoor blijf je niet bij iemand.»

HUMO Je had een bloeiende horecazaak, maar je gaf die op om huisvrouw te worden. Was dat geen moeilijke stap?

Callebout «Ik heb hard getwijfeld, maar het kon niet anders. Onze carrières vielen niet te combineren. Gert werkte zich te pletter tijdens de week en ik in het weekend. Een restaurant kun je ook niet halftime runnen. We zagen elkaar bijna nooit. Als we onze relatie wilden doen slagen, moest één van ons inbinden. Het leek me het best dat ik dat zou doen – uit economische overwegingen, zeg maar (lacht). Ik heb wel even een paniekaanval gehad. Sinds mijn 18de ben ik altijd zelfstandig geweest. Maar tegelijk besefte ik dat ik ook veel had gemist: familiefeesten, uitjes met vriendinnen… Mijn sociale leven werd ineens veel rijker.»

HUMO Heb je het gevoel dat je je dagen nuttig kunt invullen?

Callebout «Ja, omdat ik de appreciatie van Gert voel. Pas op, ik draag niet zeven dagen per week een keukenschort, hè. Ik zie mezelf veeleer als een personal assistant. Ik zorg ervoor dat hij geen huiselijke besognes heeft. Ik kook en onderhoud de tuin, laat de vaatwasmachine repareren als die stuk is en maak dat de facturen op tijd betaald zijn. Ik kom uit de horeca, dat zorgzame zit in mij. Ik ben het gewend om mensen te soigneren en voor een gezellige sfeer te zorgen. Gert vindt dat de max, want hij is heel huiselijk.»

HUMO Vorig jaar wilde hij dat je zijn pantoffels naar de set van ‘Gert Last Year’ in de Ardennen bracht.

Callebout «Klopt. Dat knusse gevoel is zeer belangrijk voor hem. Thuis doet hij onmiddellijk makkelijke kleren aan en gaat hij met zijn sloefen aan voor de open haard zitten. (Denkt even na) Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad dat mijn leven nu in functie van hem staat. Er is een nieuwe wereld opengegaan voor mij. Met Gert kom je op plaatsen waar anderen niet komen. En je leert ook veel mensen kennen. Hij kent iedereen.»

HUMO Was je niet overweldigd door al die bekende koppen die rond hem zwermen?

Callebout «Daar ben ik niet meer van onder de indruk. Veel mensen zijn échte boezemvrienden geworden. James Cooke en Kobe Ilsen zie ik doodgraag. En velen blijven vaak bij ons slapen. Ik heb al veel BV’s met ochtendprut in hun ogen gezien (lacht).»

HUMO Hoe belangrijk is James Cooke voor Gert?

Callebout «Heel belangrijk. James is zijn beste vriend. Die twee zijn erg close. Er gaat geen dag voorbij of ze bellen elkaar. En als ze samen aan een programma werken, zijn ze non-stop bereikbaar voor elkaar. Krijgen ze midden in de nacht een idee, dan bellen ze de ander op. Dan word je wakker en ligt je partner te facetimen over de strofe van een kerstsingle (lacht). Ze respecteren wel elkaars privacy. Als ik een weekendje weg ben met Gert, zal James ons niet nodeloos storen.»

HUMO Hoe is jouw relatie met Viktor en Marie, de kinderen van Gert?

Callebout «Het zijn schatten. Ik beschouw hen niet als mijn stiefkinderen, maar als maten. Op skireis drinken we samen halve liters en zingen we Duitse schlagers. Iedereen denkt dan dat we zatte studenten op schoolreis zijn.»

HUMO Met jouw looks zullen ze het leeftijdsverschil inderdaad niet merken. Wat houdt je jong?

Callebout «Ik eet gezond en sport veel – joggen, fietsen en zwemmen. Vroeger deed ik aan windsurfen, de moeilijkste sport die er is. Tranen met tuiten heb ik gehuild voor ik de techniek onder de knie had.»

HUMO Klopt het dat het bijna je leven heeft gekost?

Callebout «Ja. In Gran Canaria ben ik eens geramd door een catamaran. Hij had me niet gezien en is tegen mijn surfplank aan gebotst. Mijn zeil brak af en ik kwam vast te zitten. Omdat ik in een harnas hing, kon ik niet wegzwemmen. Doodsangsten heb ik toen uitgestaan. De motorschroeven van de boot kwamen als draaiende messen op me af. Ze misten me op een haar na. Gelukkig, anders was ik tot gehakt gemalen.»

'Van mij krijgt hij zalm met boontjes en geen witloof in kaassaus. Ik weet dat hij ongelukkig wordt als hij zijn broek niet meer dicht krijgt ‘’ Beeld Koen Bauters

HUMO Sport Gert ook?

Callebout «Ja, hij golft. Afgelopen zomer in Zuid-Frankrijk kreeg hij de smaak te pakken. Ik ga niet zeggen dat hij er vrolijk van wordt, maar het begint te lukken (lacht).»

HUMO En zijn fysieke conditie gaat er nu flink op vooruit?

Callebout «Als je calorieën wilt verbranden, kies je beter een andere sport. Hij zwemt wel elke dag, maar ik probeer vooral met mijn kookkunsten zijn gewicht op peil te houden. Ik serveer geen koolhydraten, want ik weet dat hij ongelukkig wordt als hij zijn broek niet meer dicht krijgt. Dan ga ik hem niet verleiden met witloof in kaassaus, maar maak ik zalm met boontjes (grijnst).»

Relatieadvies

HUMO Hoelang zijn Gert en jij al samen?

Callebout «Elf jaar, met een pauze van een zestal maanden.»

HUMO Toen had hij een relatie met het K3-blondje Josje. Was je kwaad op hem?

Callebout «Neen. Ik ben daar nuchter in: je kunt niet kwaad zijn op iemand omdat hij verliefd is op een andere vrouw. Je kunt gevoelens niet tegenhouden. Gert was daar eerlijk en open over en ik heb hem gezegd: ‘Volg je gevoel.’ Ik heb niet voor hem gevochten en ik denk niet dat ik dat had moeten doen. Ik heb er geen spijt van hoe het gelopen is. Misschien hadden we die breuk ook nodig. (Stil) Het was lastiger toen de media erop sprongen. Als je in een horecazaak werkt, is dat niet simpel. Bij elke pint die ze bestelden, kreeg ik er gratis relatieadvies bij. Toen heb ik de keerzijde van een relatie met een bekend iemand ontdekt. Als nieuw showbizzkoppeltje in Story of Dag Allemaal staan is plezant. Maar als het slecht gaat, staan ze óók voor je deur. Je kunt je verdriet niet in je eentje verwerken, want iedereen spreekt je aan over wat ze in de pers lezen. En dat is niet na één week voorbij.»

HUMO Dat er vaak K3-liedjes op de radio weerklinken, zal ook niet geholpen helpen?

Callebout «Nu doet het me niks meer, maar toen hoefde ik geen ‘Oya lélé’ te horen (lacht). Weet je, wanneer een normale relatie afspringt, vertel je het aan je ouders en je vrienden en dan is de kous af. Maar met een BV is het véél moeilijker, omdat anderen je er constant aan herinneren. Je wilt met rust gelaten worden, gaan werken, je concentreren op iets anders… Maar dan zie je haar of hem in een boekje of op tv verschijnen en voel je de pijn opnieuw.»

HUMO Had je er geen probleem mee dat Josje en Gert daarna bleven samenwerken? Zij lag nu eenmaal onder contract bij Studio 100.

Callebout «Ik ben geen jaloers type. Ik heb me wel afgevraagd: kan ik hiermee om? Het hielp dat Gert enorm veel spijt had van zijn misstap. ‘De grootste fout van mijn leven,’ klonk het oprecht. Ik heb me ook niet onmiddellijk in zijn armen gegooid. We hebben veel gepraat, en er is tijd overheen gegaan voor we de draad weer konden opnemen. Maar het vertrouwen tussen ons is nooit geschonden.»

HUMO Zou je het kunnen verdragen dat Josje als gast in ‘Gert Late Night’ op de boot logeert?

Callebout «Ik zou er geen moeite mee hebben, maar ik denk dat hij dat uit respect voor mij niet zal doen. Ik heb trouwens niks tegen Josje. We zijn ondertussen vijf jaar verder. Als ik haar op een première tegenkom, gaat het er gemoedelijk aan toe. Ze heeft een nieuw leven met iemand anders opgebouwd en is nu zwanger. Ik gun haar het allerbeste.»

'Het is gewoon tijdens een gesprek aan de ontbijttafel beslist: 'Zouden we niet eens trouwen? Awel, ja.' (lacht) Zo zijn wij: geen opgeklopt gedoe' Beeld Koen Bauters



Aangebrande mop

HUMO Gert geeft de indruk dat niets hem kan raken, zelfs toen een medewerker van Studio 100 hem voor 4 miljoen euro had opgelicht. ‘Men heeft mij gevraagd om geld uit te delen, het schijnt dat we daar goed in zijn,’ zei hij op het podium van de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren, toen hij een cheque aan een goed doel schonk.

Callebout «Tja, hij kon daar toch niet staan huilen? Thuis deed hij er niet lacherig over. Hij was er behoorlijk ondersteboven van, maar niet zozeer om het gestolen geld. Hij vond die kerel een plezante gast, hij had pinten met hem gedronken. Dan doet het pijn als je wordt bedrogen.»

HUMO Hij had lang het imago van de koele ondernemer. Komt dat omdat Studio 100 zo’n imperium is geworden?

Callebout «Wellicht, want hij is eigenlijk heel gevoelig. Het minste wat verkeerd loopt bij zijn vrienden, raakt hem. Zijn moeder is drie jaar geleden gestorven, en toen was hij volledig van de kaart. Z’n vader sukkelt met zijn gezondheid en hij verzet bergen om zijn leven zo aangenaam mogelijk te maken. En zijn kinderen zijn heilig voor hem. Als ze hulp nodig hebben, springt hij meteen op.

»Die stuursheid zit in zijn blik, en hij is ook echt timide. Hij zoekt geen oogcontact met mensen die hij niet kent. Hij vindt het lastig als ze op hem afstappen, want hij kan geen smalltalk verkopen. ‘Doe jij dat maar, jij komt uit de horeca,’ zegt hij dan. Hij wordt het liefst niet herkend. Daarom loopt hij zo graag met James over straat. Die trekt alle mensen als een magneet naar zich toe, en hij vindt het nog leuk ook.»

HUMO Hebben de mensen niet een meer emotionele Gert Verhulst leren kennen in ‘Gert Late Night’? Hij hield het niet droog toen Free Souffriau over haar lymfeklierkanker sprak.

Callebout «Ja, maar eerder was er zijn doortocht in ‘De slimste mens’. Daar mocht hij al eens een aangebrande mop vertellen en kreeg hij de lachers op zijn hand. Ineens dacht men: ‘Hé, die Verhulst is toch niet zo’n saaie piet.’ We merkten dat ook op straat: vroeger durfden mensen niet op hem af te stappen en toen ineens wel. Bovendien werd hij door dat record in ‘De slimste mens’ ook serieuzer genomen. Hij kreeg al eens een positieve recensie in De Morgen, daar durfde hij vroeger niet van te dromen (lacht).»

HUMO De kwaliteitspers keek neer op de commerciële Studio 100-boy?

Callebout «Ja en hij vindt dat onterecht. ‘Waarom zou Kabouter Plop geen kwalitatief hoogstaand product kunnen zijn?’ zegt hij dan. Het stoort hem dat artyfarty stuff die voor geen meter scoort, wel vaak lovende commentaren krijgt.»

HUMO Ook ‘Gert Late Night’ werd verguisd, maar James en Gert haalden hun gram. De kijkers keken dit seizoen massaal naar het entertainment op de Evanna-boot.

Callebout «Ja, toen de kijkcijfers beter werden, liep hij een week te glimmen van trots. Vooral omdat men in het begin zo negatief was geweest over ‘Gert Late Night’. Niet dat hij daarvan wakker lag, want op dat vlak heeft hij echt een dik vel. Maar ik merkte wel dat hij per se zijn gelijk wilde bewijzen. Zijn buikgevoel zei hem dat er potentieel in zat, en dat is ook gebleken.»

HUMO Je volgt zijn carrière wel op de voet.

Callebout «Ik mis geen enkele aflevering. Hij vraagt ook altijd mijn mening. Die vindt hij belangrijk, omdat ik net als de kijker thuis een buitenstaander ben. En ik geef eerlijke feedback: als het niet goed is, zeg ik het. Dan krijg ik weleens een scheve blik terug, maar het heeft geen zin om te liegen als je een klankbord bent.»

HUMO Merk je nog plankenkoorts bij hem?

Callebout «Dat hangt ervan af. ‘Dancing with the Stars’ was voor hem een walk in the park. Mij zouden ze voor zo’n liveshow van de wc-pot moeten halen, maar hij gaat er fluitend naartoe. Hij doet dat graag, hij kent iedereen en het presenteren heeft hij al lang onder de knie. ‘Gert Late Night’ was iets anders. Een compleet nieuwe talkshow opstarten zorgde wel voor stress. Dan liep hij thuis onrustig rond of was hij in stilte aan het nadenken. Op antenne zie ik het meteen als hij op zijn ongemak is: dan begint hij aan zijn lippen te friemelen.»

HUMO ‘Alles wat Gert Verhulst aanraakt, verandert in goud,’ luidt het cliché. Is er eigenlijk iets geflopt in zijn carrière?

Callebout (denkt na) «Ja, de Duitse K3. Maar hij staat daar niet bij stil, en eigenlijk ook niet bij succes. De musical ‘40-45’ is een mooi voorbeeld. Hij heeft dat bedacht en hij is er apetrots op – het is ook prachtig, ik ben al zes keer gaan kijken. Maar na de première kwam hij thuis en zei hij meteen: ‘Ik heb al een idee voor een nieuwe musical.’

»Hij heeft constant nieuwe uitdagingen nodig. ‘Gert Late Night’ loopt al vier seizoenen en hij wordt onrustig. ‘Misschien moeten we over iets nieuws nadenken om de schwung erin te houden,’ zei hij onlangs. Terwijl het programma net begint te scoren. Geniet toch even, denk ik, maar Gert kijkt alleen vooruit. Wat niet wil zeggen dat hij geen lessen uit het verleden trekt. Vroeger werkte hij zich kapot: in de kerstvakanties presenteerde hij twee weken aan een stuk drie ‘Samson en Gert’-shows per dag. Hij beseft dat hij er toen te weinig was voor zijn gezin en dat wil hij geen tweede keer meemaken.»

HUMO Waar is hij het meest trots op?

Callebout «Op zijn kinderen. Toen Marie het VTM-programma ‘Boxing Stars’ won, ging hij compleet uit zijn dak. En als Viktor of Marie in de keuken staan te kokkerellen, kan hij met bewondering naar hen kijken.»

HUMO Zijn er trekjes aan hem die je ergeren?

Callebout «Soms zijn gebrek aan geduld. Wanneer hij iets wil, moet het meteen gebeuren. Als hij een mooi tuinmeubel heeft gezien, dan vraagt hij me om naar de prijs te informeren. ‘Ik zal straks wel bellen,’ zeg ik dan, maar daar neemt hij geen genoegen mee. ‘Zijn ze nu misschien niet bereikbaar?’ antwoordt hij dan plagend. Hij is het natuurlijk gewend dat zijn orders meteen worden opgevolgd. Hij wil altijd snel weten waar hij aan toe is.»

HUMO Hij wil niet voor verrassingen komen te staan?

Callebout «Precies. Zo gaat hij alleen maar op reis naar plaatsen die hij kent: dezelfde chalet in Val d’Isère, hetzelfde hotel in Ibiza. ‘Zouden we niet eens een andere locatie proberen, schat?’ vraag ik soms. En dan zie je hem aarzelen. ‘Dat kan natuurlijk tegenvallen, hè. Dit kennen we.’ Hij heeft zekerheden nodig. Als hij naar een onbekend hotel rijdt, zit hij zich al uren vooraf zorgen te maken over een parkeerplaats voor zijn auto. ‘Ze zullen geen plaats hebben, ik zal niet in de garage kunnen staan.’ In Amsterdam gaan we altijd naar hetzelfde hotel en dan zie je hem openbloeien: hij weet waar hij zijn auto kwijt kan, dat er een goed restaurant is, dat hij er laat kan ontbijten. ‘Het is hier toch goed, hè,’ zegt hij dan. In Amsterdam zal ik nooit een ander hotel aan de binnenkant zien (lacht).»

HUMO Dus geen backpackersvakantie in de jungle van Guatemala?

Callebout «Oei, nee. Het was al een heel gedoe om hem in een Thais luxeresort te krijgen. Dat kwam vooral omdat we met ons tweetjes waren. Met een groep vrienden voelt hij zich veilig, maar nu was hij bang dat we er alleen voor zouden staan als we ziek werden, of beroofd zouden worden. Uiteindelijk is die reis goed meegevallen, en nu probeer ik hem mee te krijgen op safari in Kenia. Zijn antwoord: ‘Je kunt die wilde beesten nergens beter zien dan op Discovery Channel.’ (lacht) Je ziet, ik heb nog werk. Hij is het liefst thuis, in Oostduinkerke. ‘Ons paradijsje in de duinen,’ zeggen we altijd. Als hij van huis is voor zijn werk, mist hij het enorm. Dan moet ik foto’s van de tuin doorsturen, want hij wil zien hoe de bloemen bloeien.»

HUMO Als hij ‘Gert Late Night’ presenteert, ben je hem wel zes weken kwijt.

Callebout «Dat valt best mee. In andere periodes zijn we ook niet elke dag samen. We wonen aan zee, maar Gert heeft ook een appartement in Antwerpen omdat hij niet elke dag in de file wil staan. Het eerste seizoen kwam ik halverwege de week weleens op de Evanna slapen, maar nu doe ik dat niet meer. Hij heeft toch geen tijd voor me, ik loop er alleen maar in de weg. En elke morgen gaat de wekker om halfzeven en staat er een cameraploeg voor de deur. Nu ga ik hem elke donderdag ophalen, samen met zijn vuile was, zoals een kotstudent die doodmoe is na een week feesten. Al viel dat het laatste seizoen nog mee. Ze zijn gestopt met alcohol drinken op de boot. In het eerste seizoen kreeg ik telkens een wrak mee naar huis. Vooral die week toen Marc Coucke er elke nacht een wijnproeverij organiseerde.»

HUMO Tot slot, zijn jullie van plan te trouwen?

Callebout «Ja, ooit. Hij heeft me niet officieel gevraagd, dat is gewoon tijdens een gesprek aan de ontbijttafel beslist. ‘Zouden we eens niet trouwen? Awel, ja.’ (lacht) Zo zijn we: al dat opgeklopte gedoe errond hoeft niet voor ons. Het zal een intiem feest voor familie en dichte vrienden worden.»

HUMO Onlangs las ik dat Gert jou ook nog een kind wil schenken. Heb je een kinderwens?

Callebout «Dat is moeilijk te zeggen. Vijf jaar geleden vond ik mezelf er niet klaar voor, en nu denk ik dat ik te oud ben. Als dat kind 10 jaar is, ben ik er 50 en Gert al 60. En Viktor is al 24. Soit, ik denk dat het niet toevallig is dat ik altijd een excuus heb gezocht om het moederschap uit te stellen. Misschien is het niet voor mij weggelegd. Ik zal er niet ongelukkig door worden. Momenteel ben ik heel tevreden met hoe mijn leven loopt.»