Emilia Clarke, Chiwetel Ejiofor en, eh, Jelle De Beule in nieuwe scififilm ‘The pod generation’

In ‘The pod generation’ krijgt Rachel (Emilia Clarke) van haar baas een artficiële baarmoeder cadeau. Handig: ze kan moeder worden, maar tegelijk volop voor haar carrière blijven gaan. Alleen blijkt haar echtgenoot Aly (Chiwetel Eijiofor) niet zo'n grote fan van het portable broedei.

De film van regisseur Sophie Barthes werd deels gefilmd in België en er duiken ook een aantal Belgische acteurs op: Jennifer Heylen, Matthieu Sys en Elke Shari Van Den Broeck. In de trailer is alvast anderhalve seconde Jelle De Beule te zien (op 1.08 minuut, knipper met je ogen en je hebt hem gemist), die de rol van draagvader lijkt te spelen.

‘The pod generation’ zal op 24 augustus in de zalen komen. Eerder was de film al te zien op filmfestival Sundance en werd daar wat wisselend ontvangen. Critici prijzen het acteerwerk in de eerste recensies, maar zijn kritisch over de sfeer.