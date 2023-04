Emily Blunt in het Wilde Westen: ‘Als ik een script krijg voor een rol als een zogenaamde sterke vrouw, rol ik met de ogen’

De Britse actrice Emily Blunt (40) speelt een Engelse aristocrate in het Wilde Westen in de western ‘The English’. De dame, Lady Cornelia Locke, jaagt er omstreeks 1890 op de mannen die zij verantwoordelijk acht voor de dood van haar zoon in een minireeks die nu bij ons op Disney+ verschijnt.

– Je deed al drama (‘The Devil Wears Prada’), thriller (‘The Girl on the Train’), sciencefiction (‘Edge of Tomorrow’) en horror (‘A Quiet Place’). Stond een western nog op de bucketlist?

EMILY BLUNT «Ik droomde al lang van zo’n rol. Al sinds ik mijn eerste western zag: ­‘Shane’, een epische en tragische film uit 1953. ‘The English’ is ook episch en tragisch, met de woestenij van Amerika als een desolaat en onverbiddelijk landschap. Maar het script las tegelijk als een volbloed thriller, een soort kat-­en-­muis­spel waar ik dol op ben.

»Lady Cornelia Locke krijgt tijdens haar wraaktocht hulp van een Pawnee-indiaan, een figuur in de traditie van Clint Eastwood: een stille eenzaat. Chaske Spencer (weerwolf in de ‘Twilight’-films, red.) is geweldig als mijn metgezel. Belangrijk: we rekenden op het advies van native Americans en de sociale beweging ­IllumiNative, zodat we de Pawnee-cultuur authen­tiek zouden weergeven.»

– Cornelia verweert zich beter tegen de cowboys dan verwacht. Is zij – durf ik het zeggen? – een sterke vrouw?

BLUNT «Ah, je hebt gelezen dat ik die omschrijving haat. Als ik een script krijg voor een rol als een zogenaamde sterke vrouw, rol ik met de ogen. Zo’n personages zijn eendimensionaal: ze doen niets anders dan stoere dingen zeggen. Geef mij maar een complexe, gelaagde en – kortom – échte vrouw. Zoals Cornelia: zij is geen dame in nood, maar ook geen actieheld. Ze rekent op haar flexibiliteit en haar wilskracht. En ze houdt haar verleden verborgen. Ik hou van een personage met een geheim.»

– Het was van 2005 geleden dat je nog eens een hoofdrol in een serie speelde. Hoe verschilde ‘The English’ met jouw filmrollen?

BLUNT «Series zijn intenser. Maandenlang eenzelfde personage spelen doet iets raars met een mens. Cornelia werd een deel van mij. Ik kon haar steeds moeilijker achter mij laten en dat had ik nog maar zelden meegemaakt in mijn langlopende carrière.

»We namen ‘The English’ tijdens de zomer op in Spanje en dat was verschrikkelijk. Ik moest een korset aandoen, waardoor het voelde alsof ik elke dag mijn organen in een oven stak (lacht).»

– Welke vaardigheden heb je moeten oefenen voor jouw rol als aristocrate in het Wilde Westen?

BLUNT «Ik heb al vaak een shotgun in de hand gehad, dus daar had ik geen moeite mee. Pijl en boog waren nieuw. Ik kan nog steeds geen boom raken, maar ik ben wel kundig gewor­den in het doen alsóf ik dat wel kan.

»Ik dacht dat ik kon paardrijden, maar dat viel lelijk tegen: ik hield me vast aan de teugels alsof ik op een rollercoaster zat. Ik heb maandenlang geoefend: eerst voor de rol, maar al snel voor het plezier. De opnames werden vanwege corona voortdurend uitgesteld, maar ik kon tijdens de lockdowns wel zo nu en dan enkele uurtjes op mijn paard van de buitenlucht genieten.»

– Je zit al twintig jaar in de showbizz. Welke van jouw films mag een sequel krijgen?

BLUNT «‘The Devil Wears Prada’. Zo’n ­toffe cast! Meryl Streep, Anne Hathaway, mijn schoonbroer Stanley Tucci. Al zou ik ditmaal weigeren die afgrijselijke groene oogschaduw te dragen.»

The English

Vanaf 12 april op Disney+