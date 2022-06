Emma Meesseman vluchtte voor Poetin: ‘Mijn Russische vrienden zwijgen in berichten over Oekraïne, want je weet maar nooit’

Tot voor kort was basketbalspeelster Emma Meesseman één van de sterkhouders van de Russische ploeg Jekaterinenburg, maar nadat Vladimir Poetin z’n oorlogsplannen had ontvouwd, trok ze er weg. Amper enkele weken voor de invasie in Oekraïne, toen er nog geen vuiltje aan de lucht leek, had Meesseman Cath Luyten en de cameraploeg van ‘Buurman, wat doet u nu?’ nog over de vloer gekregen van haar Russische appartement. De VRT zendt die aflevering na enig aarzelen nu toch uit als afsluiter van het seizoen.

HUMO In de aflevering lijk je het naar je zin te hebben in Jekaterinenburg. Was het, los van de oorlog, moeilijk om afscheid te nemen?

EMMA MEESSEMAN «Ik was sowieso al aan het uitkijken naar een nieuw avontuur, maar dat neemt niet weg dat ik Jekaterinenburg met pijn in het hart heb verlaten. Vooral voor de mensen dan, met wie ik een goede band heb opgebouwd. We hebben niet eens deftig afscheid kunnen nemen, omdat alles op een paar dagen tijd beslist is.

»Als je me tien jaar geleden had gevraagd waar ik ooit zou willen spelen, stond Rusland zeker niet op mijn lijstje. Het is er koud en grijs, dacht ik, Russisch was onmogelijk te leren, de mensen zijn er boos… Toch heb ik er veel vrienden voor het leven gemaakt. Russen zijn inderdaad wat nors, maar eenmaal je ze leert kennen, staan ze erg open voor jou. De oorlog verandert die persoonlijke ervaringen en herinneringen niet.»

HUMO Hoor je die vrienden nu nog vaak?

MEESSEMAN «Soms, maar over de situatie in Oekraïne wordt niet zo veel gezegd. Ik denk dat het sowieso beter is om dat onderwerp niet via berichten te bespreken, want je weet maar nooit. Het gaat vooral over het dagelijks leven en of alles oké is met hen. Veel mensen hebben hun job verloren doordat internationale bedrijven uit Rusland vertrokken zijn. Eén van onze vertaalsters heeft het nu een stuk moeilijker om elke maand rond te komen.»

HUMO Ondertussen zit Brittney Griner, één van je Amerikaanse ploeggenotes van Jekaterinenburg, nog altijd vast in een Russische cel, nadat ze begin maart op de luchthaven werd betrapt met cannabisolie in haar bagage.

MEESSEMAN «Toen ik in de Verenigde Staten aankwam (Meesseman speelt nu in de WNBA bij Chicago Sky, red.) was het lot van Brittney hét gespreksonderwerp. Iedereen is met haar begaan, het raakt ons allemaal persoonlijk. We proberen haar zaak onder de aandacht te houden, zodat er hopelijk snel een oplossing gevonden kan worden.»

HUMO Tot slot nog even vooruitkijken: wat zijn de ambities van de Belgian Cats op het WK in september?

MEESSEMAN «Eerlijk gezegd denk ik daar nog niet aan, ik heb nog een zwaar seizoen voor de boeg. We willen sowieso het hele toernooi meedoen, maar de eerste stap is om de poulefase te overleven. Als dat lukt, zien we wel weer.»

Buurman, wat doet u nu?

Eén, donderdag 30 juni, 21.20