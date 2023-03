En de eerste afvaller in ‘De mol’ is... de (on)bekende tiende kandidaat

‘Jij bent onze tiende kandidaat. Zie je ’t zitten?’ Aldus sprak presentator Gilles De Coster in de mysterieuze trailer voor het tiende seizoen van ‘De mol’. ‘Hij’, dat bleek niemand minder te zijn dan acteur Matteo Simoni, die zich in de eerste helft van de aflevering als ‘Steve’ door de prairie van Arizona moest manoeuvreren. Zonder succes, want de tiende (on)bekende kandidaat kreeg meteen een rood scherm te zien.

Een verrassing in het elfde seizoen van ‘De mol’: de tiende kandidaat was een bekende Vlaming. En niet meteen de minste, want niemand minder dan Matteo Simoni mocht samen met negen andere — zij het een tikje minder bekende — Vlamingen de oversteek maken naar de Amerikaanse staat Arizona. Zijn eerste opdracht daar? Bewijzen dat hij een betere acteur is dan Andy Peelman door zijn ware identiteit te verbergen voor de rest van de groep. Driewerf helaas: ‘Steve’ faalt, wordt weer gewoon Matteo en ziet samen met zijn negen metgezellen al meteen 2.000 euro wegvliegen.

En dan moet het ergste nog komen, want aan het einde van de aflevering krijgt Simoni — bekende acteur of niet, ook hij moet een eliminatietest invullen — een rood scherm te zien. Steve/Matteo mag meteen zijn boeltje pakken, de andere negen zetten hun reis verder. Onze kop er trouwens af als die Thomas zich in de volgende aflevering niet kenbaar maakt als een alter ego van Andy Peelman.