En de winnaar is... alweer een slechte erotische thriller

‘The Night Agent’ staat nog altijd op één, maar een nieuwe potentiële Netflix-hit zit wel letterlijk en figuurlijk in zijn nek te hijgen.

‘Obsession’ is een Britse erotische thriller over een succesvolle chirurg die een stomende affaire begint met de verloofde van zijn zoon. ‘‘Fifty Shades of Grey’ maar dan in serievorm’, zo wordt de reeks genoemd en ze heeft met de schandaalfilms alvast twee dingen gemeen: slechte recensies én veel kijkers. ‘Obsession’ is pas donderdag verschenen op Netflix maar rukte meteen op naar nummer twee.

Op drie staat met de Franse thriller ‘Jusqu’ici tout van bien’ ook een nieuwkomer, terwijl er van de twee titels die vorige week op de plek van ‘The Night Agent’ aasden, ‘Wellmania en ‘Unseen’, vreemd genoeg geen spoor meer is. Nog nieuw: de docureeks ‘American Manhunt’, over de aanslag op de marathon van Boston, het WO2-drama ‘Transatlantic’ en de komische misdaadreeks ‘Florida Man’. Plus een serie uit 2016: de Amerikaanse thriller ‘Designated Survivor’, waarin een man na een aanslag op het Congres een samenzwering in Washington op het spoor komt en dus ongetwijfeld weer populair geworden in de slipstream van ‘The Night Agent’.

Bij de films moet de ene matige romantische komedie, ‘Murder Mystery 2’, baan ruimen voor de andere: ‘Ticket to paradise’, een luchtig niemendalletje met George Clooney en Julia Roberts in de hoofdrollen. ‘Murder Mystery’ maakt een stevige duik richting plaats zes, op twee en drie vinden we twee nieuwe Netflix-originals: de kinderfilm ‘Chupa’, over de vriendschap tussen een jongetje en een capibara, en ‘Hunger’, een Thais drama over een jonge kokkin die stage mag gaan lopen in het restaurant van een sterrenchef.

De populairste series op Netflix

1 The Night Agent - seizoen 1 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Obsession

3 Jusqu’ici tout va bien

4 Beef (lees hier onze ★★★★1/2-recensie)

5 American Manhunt: The Boston Marathon Bombing

6 Transatlantic

7 Designated Survivor

8 Shadow & bone - seizoen 2 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

9 Love is blind - seizoen 4

10 Florida Man

De populairste films op Netflix

1 Ticket to paradise (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 Chupa

3 Hunger

4 Noah (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

5 Fast & Furious: Hobbs & Shaw (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 Murder Mystery 2 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

7 Home

8 Savages (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

9 Minions 2

10 Murder Mystery