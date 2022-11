En op het einde winnen de Duitsers, behalve op Netflix en tegen Japan

De Duitse serie ‘1899' vergaat het ongeveer zoals die Mannschaft op het WK in de wedstrijd tegen Japan: lange tijd de bovenhand maar uiteindelijk toch het onderspit moeten delven.

Een week geleden moest ‘1899' nog ‘The Crown' boven zich dulden maar de afgelopen dagen stond de Duitse thrillerserie wel onafgebroken op plek één. In het zicht van de meet wordt de reeks echter nog net voorbijgestoken door een titel die - toepasselijk - vorige woensdag is verschenen: ‘Wednesday’, de knappe spin-off van ‘The Addams Family’ die deels door Tim Burton werd ingeblikt. ‘The Crown’ valt weg uit de top 3 en moet ook het zesde seizoen van ‘Elite’ laten voorgaan: ondertussen doet er in de Spaanse tienersoap nauwelijks nog iemand mee die er ook al in het begin bij was maar dat kan de populariteit duidelijk niet deren.

De top drie van best bekeken films is erg divers : een fantasyspektakel voor jongeren (‘Slumberland’ met Jason Momoa in de hoofdrol), het puike kostuumdrama ‘The Wonder' en de kerstfilm ‘Christmas with you’. De meest opvallende titel in die top tien is echter ‘Knives Out', een zeer vermakelijke whodunit uit 2019. Eind december komt het langverwachte vervolg, ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’, rechtstreeks uit op Netflix en de anticipatie daarop is al zo groot dat het origineel opnieuw druk wordt bekeken.

De tien best bekeken series van vrijdag 25 november

1 Wednesday (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

2 1899 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

3 Elite - seizoen 6

4 The Crown - seizoen 5 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

5 Manifest - seizoen 4

6 One of us is lying - seizoen 2

7 Dead to me - seizoen 3

8 Undercover - seizoen 3 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

9 Warrior Nun - seizoen 2

10 From Scratch (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

De tien best bekeken films van vrijdag 25 november

1 Slumberland

2 The Wonder (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

3 Christmas with you

4 Medieval

5 Falling for christmas

6 Enola Holmes 2 (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

7 Kerstmis op de maretakboerderij

8 The Swimmers

9 Knives out (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

10 Plan Lecji