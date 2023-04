En plots is een blockbuster die van voor de pandemie dateert de populairste film op Netflix

‘The Night Agent’ blijft scoren, terwijl de rest van de top 10 van populairste reeksen Zuid-Amerikaans en Turks kleurt.

‘Hobbs & Shaw’, de spin-off uit 2019 van de ‘Fast & Furious’-films, is deze week verschenen in de bibliotheek van Netflix en raasde even snel als voetballer Sofian Kiyine naar de koppositie. De tweede plaats bij de meest bekeken films wordt ingenomen door een titel die eveneens uit 2019 dateert: ‘The dead don’t die’, een horrorkomedie van Jim Jarmush over een klein dorp dat te maken krijgt met een zombieplaag. Verderop valt ook op dat de John Wick-franchise zijn opwachting heeft gemaakt op Netflix: de drie eerste delen van de actiefilms met Keanu Reeves staan broederlijk naast elkaar.

Bij de series staat ‘The Night Agent’ voor de tweede week op rij op één. Niet alleen bij ons trouwens, de politieke thriller is in zowat alle Netflix-landen de meest bekeken reeks, wat verklaart waarom de streamingdienst zo snel een tweede seizoen heeft besteld. De helft van de top 10 is wel nieuw, met de Zuid-Afrikaanse misdaadserie ‘Unseen’, de Turkse thriller ‘Who were we running from’, het Australische ‘Wellmania’, een satire op gezondheidsrages, het vierde seizoen van realityreeks ‘Love is blind’ en het tweede seizoen van ‘Soy Georgina’, de docusoap over de vrouw van voetballer Cristiano Ronaldo.