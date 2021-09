Enkele ijzersterke programma's, nogal wat bagger, veel middenmoot - en toch telt dit tv-seizoen vooral verliezers

Na de zomer wordt er traditioneel weer gevochten voor elke kijker. Humo blikt terug op een verrassende start van het tv-seizoen. Wie waren volgens ons de winnaars en de verliezers, en hoe vertaalde zich dat in de kijkcijfers?

Onze winnaars

‘Kinderen van de migratie’ (★★★★½): Documentairereeks die het verhaal vertelt van de arbeidsmigranten in ons land sinds WO II. ‘Kinderen van de migratie’ heeft vele verdiensten, maar de grootste was wel dat er mensen aan het woord kwamen die alles aan den lijve hebben ondervonden en dus recht hebben van spreken. Het gevoel dat je naar belangrijke televisie kijkt, dat was toch ook alweer even geleden.

Eindredacteur Clem Robyns: België, het beloofde land van de migrant? ‘Gevaarlijk werk en wonen in krotten’

‘Het Scheldepeleton’ (★★★★☆): Een sterke reeks over vijf jonge mannen die ervan dromen om profrenner te worden, Wouter Weylandt, Iljo Keisse, Dimitri De Fauw, Kurt Hovelijnck en Bert De Backer. Niet alles blijkt rozengeur en maneschijn in de wielerwereld, dat maakt deze reeks knap duidelijk. Wielerfan Lieven Van Gils is de bezieler van de reeks: ‘Bij elke valpartij sta ik te roepen tegen mijn tv’

‘De tijd van ons leven’ (★★★½☆): Élodie Ouédraogo en Otto-Jan Ham proberen om, met een team van internationaal gerenommeerde experten van de KU Leuven, in zes maanden tijdrijders van een professioneel niveau te worden. Naast wetenschappelijke en sportieve inzichten in het leven van een topsporter krijg je ook reality op je bord die méér zegt dan honderd afleveringen van ‘De Verhulstjes’. Bovendien biedt het Jeroom, die al jaren volhoudt de partner van Élodie te zijn, daar nu ook eindelijk eens bewijsmateriaal voor.

Lees hier het exclusieve dubbelinterview met Vlaanderens nieuwe favoriete TV-duo: ‘Ik zie een relatie met Jeroom ook wel zitten. Doe jij een goed woordje, Élodie?’

‘Red Light’ (★★★½☆): Vlaams-Nederlandse misdaadserie over de lotgevallen van drie prostituees in Antwerpen, met Carice Van Houten, Halina Reijn en Maaike Neuville, die eerder al op Streamz te zien was. Onrustwekkend overtuigend in de rol van gladde, meedogenloze, z’n vrouwen en concurrenten genadeloos in elkaar meppende pooier Ingmar: Geert Van Rampelberg. Een serie waarin heel veel zorg is besteed aan de details, en als die zo goed kloppen, volgt de rest meestal ook wel.

‘Let’s Talk About Sex’ (★★★½☆): Lieve Blancquaert zoekt uit hoe mannen en vrouwen op verschillende plaatsen en in in verschillende culturen omgaan met liefde, relaties, gender en seks. Informatief, dat wel ja, maar vrolijk wordt je er niet van. Lees ook ons interview met Blancquaert:‘De grootte van piemels interesseert mij alleen als het ertoe doet’

‘The best of’ (★★★½☆): Veertig artiesten coveren de vijf beste hits van De Kreuners, Natalia, Dimitri Vegas & Like Mike, Raymond van het Groenewoud, Axelle Red, De Mens, Urbanus en Gorki. Eindelijk iemand die ‘Liefde voor muziek’ van alle overbodige inkleding heeft ontdaan om enkel de muziek over te houden. Dat had die iemand al eerder moeten doen. Lees ook over de keer dat De Kreuners ‘geweldige ambras maakten met de roadies van U2’

‘De Columbus’(★★★½☆): In het vierde – en laatste – seizoen van ‘De Columbus’ is Wim Lybaert nog steeds in elke aflevering de privéchauffeur van een ietwat bekendere medemens met wie hij een kloeke drie dagen lang praat, slaapt, eet en de wijnbouw subsidieert. De eerste aflevering werd zelfs even opwindend, toen Lybaert zijn bus in een gracht parkeerde. Ach, u moest er bij zijn!

'Alloo Live' Beeld DPG Media

Onze verliezers

‘Onder vuur’ (★★★☆☆): Een fictiereeks over een groep brandweermannen en -vrouwen die vechten voor het voortbestaan van hun kazerne, met onder andere Louis Talpe, Lien De Graeve, Lynn Van Royen, Sam Louwyck en Alessia Sartor. Onze Man hield aan ‘Onder vuur’ vooralsnog geen al te blijvende herinneringen over, maar ‘we zien wel’ is een mooi voornemen. Lees hier ons gesprek met Louis Talpe, die ‘net als Tom Cruise’, al zijn stunts zelf doet.

‘Viervoeters’ (★★★☆☆): Joris Hessels en Dominique Van Malder proberen zoveel mogelijk asielhonden te koppelen aan nieuwe baasjes. Het meest verantwoorde datingprogramma in tijden, al had het een tikkeltje minder jolig gemogen. En de onuitstaanbare woordspelingen waren ook niet nodig, zeker nadat Joris Hessels zijn krediet al had verspeeld in Humo: ‘Het kan nog Alicante op’

‘Onverwacht’ (★★½☆☆): Stephanie Planckaert en haar 16-jarige dochter Iluna gingen op ontdekkingstocht in de wereld van seks en zwangerschap bij Iluna’s leeftijdsgenoten. Maar al is de onderliggende bedoeling dan nobel, ‘Onverwacht’ blijkt te mak om ook maar iemand van die beoogde leeftijd van dienst te zijn. Humo sprak met Iluna over haar generatie, haar tienermoeder en een voetenfetisjist: ‘Ik lijk erg op mama, behalve op seksueel vlak’

‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’ (★★½☆☆): Na ‘De Verhulstjes’ — rijk zijn thuis — kunnen we ons nu ook tegader vergapen aan ‘De Verhulstjes in Saint-Tropez’ — rijk zijn op verplaatsing. Een realityreeks over de familie Verhulst, met wie in Saint-Tropez even weinig noemenswaardigs gebeurt als in Oostduinkerke: dat er onderweg naar het zuiden overnacht zou worden in plaats van in één stugge ruk door te rijden, was de hele verhaallijn van aflevering één.

‘De Cooke en Verhulst Show’ (★★☆☆☆): Afgaand op de eerste minuten van de eerste aflevering zal ook deze tweede reeks telkens aftrappen met een inleidend scherzo, schijnbaar aangereikt van ergens voorbij het graf door Gaston en Leo. Het moet een zware job zijn, zetelen in het studiopubliek van deze talkshow, en om de haverklap geïnstrueerd worden de blaren in je handen te klappen opdat toch maar de schijn opgehouden wordt dat er temidden het gehakketak aan tafel iets gezégd is.

‘Alloo Live’ (★½☆☆☆): ‘Misschien belt hij wel bij jóú aan!’ klonk de aankondiging treiterig op VTM. Dat bleek gelukkig mee te vallen, en toen duidelijk werd dat Luk Alloo voor zijn eerste aflevering neergestreken was in Tessenderlo, konden we weer vanonder de keukentafel vandaan. Aan het einde van de rit vroegen we ons vooral af of er niemand Alloo in zijn oortje kon adviseren om misschien eens wat andere vragen te stellen.

‘Temptation Island’ (½☆☆☆☆): Onze Man keek naar de eerste aflevering en stelde vast dat hij alle diepmenselijke malaise op het welbekende eiland al bij al vrij onbewogen uitzat. Op ‘Temptation Island’ heerst immers de tristesse, maar dan zonder enige poëtische bijklank. En tristesse zonder poëzie, dat heet eigenlijk gewoon miserie.

'De Columbus' Beeld VRT

De kijkcijfers

Opvallend: in het nieuwe tv-seizoen levert werkelijk iedereen in. Op de eerste dag hadden de programma’s in primetime - ‘Spoed’, ‘De Verhulstjes’ en ‘Snackmasters’ - samen ongeveer 1,7 miljoen kijkers. Ter vergelijking: een jaar geleden, op maandag 31 augustus, haalden ‘Dwars door België’, ‘Boer zoekt vrouw’ en ‘De rechtbank’ samen nog ongeveer 2 miljoen kijkers. Die trend geldt voor de meeste dagen in de eerste weken, zéker op avonden zonder voetbal. Vooral de programma’s op Eén in primetime leveren in, alleen kunnen de andere zenders er evenmind van profiteren.

Zo zakte ‘Onverwacht’ na aflevering één van 514.609 naar 388.087 kijkers, ‘The Best Of’ van 471.184 naar 324.370, ‘Let’s Talk About Sex’ van 547.065 naar 477.666 en ‘De tijd van ons leven’ van 574.762 naar 437.000. ‘Het Scheldepeloton’ (195.554), ‘Scheire en de schepping’ (197.183), ‘Kinderen van de migratie’ (172.773) en ‘Red Light’ (150.000) doken zelfs onder de 200.000.

Het zevende seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ begon met een tegenvallende 506.000 kijkers. Bij de start in 2019 was het met 712.000 kijkers nog veruit het best bekeken programma in primetime, nu moest de show zelfs ‘Midsomer Murders’ (528.000) laten voorgaan. ‘Midsomer Murders’! Met 148.000 kijkers is ook ‘Temptation Island’ niet bepaald verschroeiend begonnen. ‘Alloo Live’ stelde eveneens teleur met slechts 232.579 kijkers en zelfs ‘De rechtbank’ kwam maar aan 355.967 kijkers – vorig jaar waren dat er nog 575.538.

‘De Columbus’ was in de eerste week van het seizoen, samen met sterkhouder ‘Thuis’, het enige programma dat erin slaagde om meer dan een miljoen kijkers te trekken.

Een verklaring voor uw algehele tv-moeheid is moeilijk. Het weer kan een factor zijn, al was zeker de week van 31 augustus ook weer niet zo goed. Misschien ligt het aan de coronamaatregelen die nu soepeler zijn, en de bijhorende knaldrang die daardoor kan zegevieren, misschien bent u met z'n allen meer uitgesteld aan het kijken, misschien beginnen Netflix en co een steeds groter deel van de markt in te palmen. Wellicht is de waarheid, zoals wel vaker, een combinatie van dat alles.