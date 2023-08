Er is vandaag geen betere serie met zo’n belangrijke boodschap als ‘Heartstopper’ op Netflix

Net zoals bij ‘The Bear’ keken we met een klein hartje uit naar het tweede seizoen van ‘Heartstopper’: de eerste reeks, dik een jaar geleden oververdiend een hype, was namelijk zo’n uitzonderlijk juweeltje dat een opvolger eigenlijk alleen kon tegenvallen. Maar net zoals bij ‘The Bear was die angst ongegrond: bij de terugkeer is ‘Hearstopper’ tegelijk breder, dieper en rijker.

Een paar weken geleden kreeg een boekenwinkel in Boedapest een boete van bijna 32.000 euro. Het vergrijp? De uitbaters hadden het gewaagd om ‘Heartstopper’, de bejubelde comic van Alice Oseman over twee tienerjongens die verliefd worden, in hun zaak te leggen. En dan nog zonder beschermende folie eromheen, zodat eender welke klant zomaar in de strips kon beginnen te bladeren en blootgesteld zou worden aan de verderfelijke inhoud. Dat ging in tegen de strenge Hongaarse wet die verbiedt om minderjarigen bloot te stellen aan alles wat met homoseksualiteit te maken heeft, waarop de politie ingreep.

Nochtans is ‘Hearstopper’, de comic en de Netflix-verfilming waarvan deze week reeks twee is verschenen, heel braaf, zeker in vergelijking met grote broer ‘Sex Education’. Er worden wel handjes vastgehouden en er wordt gekust, maar seks is al twee seizoenen lang iets waar enkel over gepraat wordt, en dan nog in heel kuise termen. Maar onder dat nette uiterlijk vol vrolijke pastelkleurtjes schuilt natuurlijk een boodschap die iedereen die bang is voor ‘woke’ of alles wat ‘queer’ is de kast opjaagt. In ‘Heartstopper’ zijn homoseksualiteit, biseksualiteit of trans personen namelijk niets bijzonders of vreemds, en zijn het de onverdraagzame reacties erop die consequent als abnormaal worden voorgesteld.

Een mooi voorbeeld daarvan is de ‘outing’ van Nick, de populaire rugbyspeler die in dat prachtige eerste seizoen verliefd werd op de schuchtere Charlie. In de finale zei Nick voor het eerst aan zijn moeder dat hij biseksueel is, in het nieuwe seizoen probeert hij dat ook aan de rest van zijn familie en zijn vrienden op school te vertellen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want ‘Heartstopper’ is geen reeks die problemen onder de mat veegt. De mogelijke weerstand maakt hem echter nooit beschaamd of onzeker en Charlie zet hem ook niet onder druk. Integendeel: ‘Het idee bestaat dat als je niet hetero bent je dat per se aan iedereen moet vertellen’, drukt hij hem op het hart. ‘Alsof je het aan anderen verschuldigd bent. Maar dat is niet zo.’ In ‘Heartstopper’ is de hetero niet automatisch de norm, wat voor de onverdraagzamen op de wereld moeilijk te slikken is.

Oseman was van bij het begin duidelijk dat haar strip - en dus ook de reeks waar ze zelf de scenario’s voor schrijft - een politieke lading heeft. Maar die staat gelukkig niet in de weg van het verhaal. Nick en Charlie zijn gewone en geloofwaardige tieners, en hun twijfels en angsten - de eetstoornis van Charlie speelt een belangrijke rol in het tweede seizoen - komen op een ongedwongen manier aan bod. Hun relatie is nog steeds het hart van de serie maar er gaat meer aandacht naar de personages die om hen heen cirkelen, zoals Charlies beste vriend Tao en Elle, het trans meisje dat van school veranderde. Ook zij groeien aarzelend naar elkaar toe, en in de manier waarop hun prille verliefdheid aan bod komt, bewijst ‘Heartstopper’ nog eens dat er vandaag geen betere serie is met zo’n belangrijke boodschap. Hopelijk weerklinkt die in Hongarije maar ook bij ons luider dan ooit.