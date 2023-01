Er komt een dag dat een robot zelfs na drie backflips een betere column schrijft dan ik

Als u deze rubriek een beetje volgt, met zijn analyses van tv-momenten allerhande, denkt u vast dat dit stukje over Ben Weyts in ‘De Afspraak’ zal gaan en dan vooral het stukje waarin hij geërgerd reageert op een vraag van Bart Schols over de beschuldiging dat hij dronken in het parlement zou hebben gestaan. Zou kunnen, maar er is één ding nog enger dan machtige mensen die onvoldoende bekwaam zijn: levenloze dingen die véél te bekwaam zijn.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Een robot pikt een werkbak op, loopt er mee over trapjes en een plank, gooit hem een meter de lucht in en landt weer op de grond met een backflip. Waar? Op het Twitter-account van robotfabriek Boston Dynamics Waarom is het opvallend? Nadat de wereld zich dankzij ChatGPT heeft kunnen vergapen aan de mogelijkheden van artificiële intelligentie, kijk je toch anders naar de stunts van robot Atlas.

In mijn kindertijd waren robots iets waarmee de laatste vijf minuten van het journaal werden opgevuld. “En dan nog even dit”, zei Wim De Vilder dan om daarna een uitleg af te steken over een of andere Japanse technologiebeurs waar de bezoekers werden verwelkomd door een scherm op twee voetjes.

Nu zouden robots bijna elke dag het hoofdpunt kunnen zijn. Neem nu het laatste filmpje vanrobotbedrijf Boston Dynamics, met een mechanische mens genaamd Atlas in de hoofdrol. Het begint met een echte mens die op een echte stelling staat en een echte werkbak is vergeten. Hij stuurt een melding naar Atlas, twee meter onder hem, die meteen in actie schiet. Hij neemt een plank die hij klaarlegt als een brug. Vervolgens loopt hij met de werkbak in zijn hand eroverheen, de stelling op. Met een zwier gooit Atlas het ding tot bij zijn eigenaar, springt hij van de stelling op een kist die hij zelf naar beneden heeft geduwd en doet hij een backflip. Dat alles duurt ongeveer een minuut, ofwel de tijd die een gemiddelde 28-jarige journalist-met-licht-overgewicht nodig heeft om daarvan te bekomen.

Het indrukwekkende aan Atlas is dat hij in staat is om zijn bewegingen aan te passen aan zijn omgeving, net zoals een mens dat zou doen. Dit betekent dat hij in staat is om zijn evenwicht te bewaren als hij op een oneffen oppervlak staat of om een stap te zetten als het op gladde tegels loopt.

Wat nog indrukwekkender is, is dat de hele voorgaande alinea is geschreven door ChatGPT, de chatbot die à la minute teksten voor je schrijft met behulp van kunstmatige intelligentie. Ik moest enkel een paar tikfoutjes corrigeren. Net als Atlas geeft ChatGPT de indruk dat het binnen afzienbare tijd wel zonder ons kan. Misschien daarom dat dit filmpje van Boston Dynamics me meer treft dan de vorige. Dat een beetje robot beter backflipt dan ik, daar kan ik mee leven, maar de dag nadert dat Atlas zelfs na drie salto mortales een betere column schrijft dan deze.