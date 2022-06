Er valt meer te zien dan ‘Stranger things’: de beste nieuwe series van mei

De hele wereld zit momenteel natuurlijk het vierde seizoen van ‘Stranger things’ (★★★★☆) te bingen, maar er zijn de afgelopen weken nog wel enkele uitstekende nieuwe series uitgekomen. Zoals deze.

DRAMA Of Michael Peterson zijn vrouw Kathleen vermoord heeft dan wel of de dame in december 2001 een erg ongelukkige val van de trap maakte, is een mysterie dat wellicht nooit opgelost zal geraken. Maar de tragedie heeft ondertussen wel twee schitterende reeksen opgeleverd: de true crime-klassieker ‘Death on the staircase’ en deze nieuwe dramaserie die het niet altijd even gelukkige huwelijk van Michael en Kathleen (Colin Firth en Toni Collette in topvorm) meeslepend reconstrueert. Tegelijk zet ‘The staircas’ vraagtekens bij onze fascinatie voor true crime en bij de methodes van de ploeg die destijds de hele zaak heeft gevolgd.

COMEDY Een serie die al dateert van 2015 maar nu pas bij ons te bekijken valt, met ‘dank’ aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Huidig Oekraïens president Volodimir Zelenski speelt de hoofdrol in deze satirische reeks over een gewone leraar die per ongeluk verkozen wordt tot president en de corruptie in zijn land moet aanpakken. Het acteerwerk is niet altijd even sterk, maar de verhalen zijn grappig en intelligent, en ‘Servant of the people’ blijkt na enkele afleveringen verrassend verslavend.

Shining Girls (AppleTV+) ★★★★☆

THRILLER Zes jaar nadat ze brutaal werd aangerand, gaat Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss) op zoek naar de dader, die een nieuw slachtoffer lijkt te hebben gemaakt. Ze wil daarmee niet alleen om gerechtigheid laten geschieden, maar ook achterhalen hoe het komt dat haar wereld sinds de aanval soms plotseling verandert - de ene dag heeft ze een kat, de volgende een hond, en op een bepaald moment ontdekt ze ook dat ze eigenlijk getrouwd is. Een mix tussen krimi en psychologische thriller, door de grote Stephen King op Twitter al geprezen als ‘precies waar streaming voor uitgevonden is’.

MISDAAD Zesdelige Zweedse reeks over het leven en werk van Clark Oloffson, een van de meest kleurrijke gangsters uit de geschiedenis van Zweden en de man die aan de basis ligt van het begrip ‘Stockholm-syndroom’. Hoofdrolspeler Bill Skarsgård amuseert zich duidelijk te pletter en regisseur Jonas Åkerlund gebruikt alle mogelijke trucjes om de aandacht vast te houden, met succes: misschien komt de crimineel in kwestie er iets te sympathiek uit - al vindt hij zelf vreemd genoeg van niet - maar ‘Clark' verveelt geen moment.

SCIENCEFICTION De nieuwste spin-off van ‘Star Wars’ vult het gat tussen de prequels uit de jaren 2000 en de originele trilogie en toont hoe het de bekendste Jedi (Ewan McGregor) verging na het einde van ‘Revenge of the Sith’. Het is ook de eerste tv-reeks die ons in de openingsafleveringen nog eens het échte ‘Star Wars’-gevoel kon bezorgen: nu maar hopen dat ‘Obi-wan Kenobi’, zoals de meeste ‘Star Wars’ en Marvel-series van Disney+, niet in elkaar zakt.