Er werd weinig tot niet gesleuteld aan de succesformule van ‘De twaalf’

Er is wel een en ander gebeurd sinds Frie Palmers in 2019 in het eerste seizoen van ‘De twaalf’ terechtstond voor de moord op haar vriendin en haar dochtertje: een pandemie, een bloederige oorlog aan de voordeur van Europa, een Belgische renner die voor het eerst in veertig jaar een grote ronde wint, om maar wat te noemen.

Maar de VRT-hit behoort nu eenmaal tot een genre waar rustige vastheid heerst, dus hebben de bedenkers voor reeks twee weinig tot niet gesleuteld aan de succesformule. Er is opnieuw een met mysteries omhangen moordzaak die van bij het begin tot de verbeelding spreekt en er zijn weer twaalf gewone burgers met uiteenlopende karakters en achtergronden die zich moeten buigen over de schuldvraag.

Een vrouw ligt beneden aan de trap in een enorme plas bloed. Heeft ze een ongelukkige en dodelijke val gemaakt, of werd ze door iemand het keldergat in geduwd? Ooit lag zo’n mogelijke misdaad aan de basis van ‘The Staircase’, een onverwoestbare klassieker in het true crime-segment, nu vormt een vergelijkbaar verhaal het startpunt van het tweede seizoen van ‘De twaalf’, ondertitel ‘De Assepoestermoord’. In tegenstelling tot in ‘The Staircase’ is hier niet enkel de man van de overleden vrouw verdacht maar ook haar stiefdochter Julie. Het meisje geeft zelfs toe dat ze haar stiefmoeder tijdens een ruzie per ongeluk een duw heeft gegeven, maar het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat er kwaad opzet in het spel is. En dat Julies vader Anton, die volhoudt dat hij pas na de feiten van alles op de hoogte was, haar er minstens toe heeft aangezet Marianne uit de weg te ruimen.

Weinig is wat het lijkt en de scenaristen planten in de eerste aflevering netjes de zaadjes van redelijke twijfel. Is Julie (een overtuigende Lou Miller) niet erg zeker van haar stuk wanneer ze haar vader geruststelt dat ze hen allebei vrij zal krijgen? Waarom heeft Anton (Koen De Graeve) zo weinig moeite om zijn handen van zijn dochter af te trekken, ook al gebeurt dat dan op aanraden van zijn gladde advocaat (Peter Van den Begin)? En wat is de rol van Dennis (Wouter Hendrickx), de ex van Marianne, die op de dag van haar dood nog aanwezig was op een feestje voor haar en die zijn broer op het hart drukt om bij zijn verklaring te blijven want ‘ge wilt toch ook dat dienen den bak invliegt?’ Het is een web van intriges maar na drie kwartier weet je dat je tot het einde zal willen wachten om er achter te komen wie de waarheid spreekt.

Over de juryleden zijn we voorlopig nog in beraad. Het is goed dat ze er zijn, al is het maar om te vermijden dat de advocaten en de voorzitter van de rechtbank de aandrang voelen om zoals bij ‘Assisen’ de kijker rechtstreeks aan te spreken. Maar in het eerste seizoen was dat dozijn mannen en vrouwen al het zwakste onderdeel van ‘De twaalf’, omdat de verhalen uit hun privéleven vooral leken te dienen om voor wat extra drama buiten de rechtszaal te zorgen, terwijl de reeks daar niet om vroeg. Het zou mogelijk moeten zijn om te tonen wat voor impact van zo’n druk besproken proces vol morele dilemma’s op gewone burgers heeft zonder dat je twee van hen verliefd laat worden of een moeder opzadelt met een tienerzoon die ervan wordt beschuldigd naaktfoto’s van zijn ex op het internet te hebben gezwierd.